W skrócie Według rosyjskich agencji informacyjnych, Kreml przeprowadził ataki na cele w Ukrainie z użyciem czterech rodzajów pocisków, w tym Oriesznika, Iskandera, Kindżała i Cyrkona.

Źródła rosyjskiego Ministerstwa Obrony przekazały, że uderzenia dotyczyły ukraińskich obiektów wojskowych, w tym baz lotniczych.

Według prezydenta Ukrainy głównym celem był Kijów i obwód kijowski, gdzie ranne zostały co najmniej 83 osoby, a zniszczenia odnotowano w siedmiu z 10 dzielnic miasta.

Rosyjskie agencje informacyjne, na które powołuje się Reuters, poinformowały, że siły zbrojne Kremla zaatakowały cele na Ukrainie czterema rodzajami pocisków hipersonicznych i balistycznych - Oriesznik, Iskander, Kindżał i Cyrkon. Uderzenia miały być formą odwetu za ataki Kijowa na cele cywilne w Rosji.

Prokremlowska agencja Interfax, powołując się na rosyjskie Ministerstwo Obrony, przekazała, że wszystkie - zakończone sukcesem - ataki zostały przeprowadzone na ukraińskie obiekty dowodzenia wojskowego, bazy lotnicze oraz inne zakłady ukraińskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Reuters dodał, że nie był w stanie zweryfikować tych informacji.

Rosja zaatakowała pociskami balistycznymi. Celem obwód kijowski

Wcześniej o wykorzystaniu Oriesznika przez Rosję informował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wpisie, który pojawił się w mediach społecznościowych. Wynikało z niego, że pocisk uderzył w miasto Biała Cerkiew w obwodzie kijowskim.

"Wystrzelił (Putin - red.) swój Oriesznik w kierunku Białej Cerkwi. Oni naprawdę oszaleli. Ważne jest, aby Rosja nie pozostała bez konsekwencji. Dzisiaj każdy na świecie, kto nie milczy, kto pomaga Ukrainie, jest obrońcą życia. Kluczowe jest kontynuowanie pracy na rzecz zapewnienia Ukrainie obrony powietrznej, zwłaszcza możliwości antybalistycznych" - pisał Zełenski.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła w nocy z soboty na niedzielę zmasowany atak rakietowy.

Wojna w Ukrainie. Zmasowany atak Rosji, dziesiątki rannych

Prezydent Ukrainy ujawnił, że głównym celem uderzeń był Kijów oraz obwód kijowski. Ranne zostały co najmniej 83 osoby. W trakcie ataków Kreml wykorzystał około 600 dronów i 90 rakiet.

"Niestety, nie wszystkie rakiety balistyczne zostały przechwycone - największa liczba trafień miała miejsce w Kijowie" - przekazał ukraiński przywódca.

Obecnie na terenie kraju trwają działania ratowniczo-poszukiwawcze, a władze szacują straty. Na ten moment wiadomo, że zniszczenia w Kijowie są olbrzymie. Uszkodzenia odnotowano w siedmiu z 10 dzielnic miasta. Trafione zostały budynki mieszkalne, supermarket, akademik czy szkoła.

Źródło: Reuters





