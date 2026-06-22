W skrócie Dowódca Gwardii Narodowej Ukrainy stwierdził, że zagrożenie uderzeniem Rosji z Białorusi będzie realne, jeśli Rosja zgromadzi 70 tys. żołnierzy.

Generał major Ołeksandr Piwnenko uznał za nierealny scenariusz rosyjskiego ataku z Naddniestrza i odradził Białorusinom oraz Naddniestrzu udział w wojnie.

Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że na terytorium Białorusi działają przekaźniki sterujące rosyjskimi dronami.

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- Głównym zadaniem przeciwnika jest rozciągnięcie naszych sił, aby szybciej przesuwać się w głąb terytorium. Ale do tego również potrzebne są siły. Niech Rosjanie spróbują znaleźć 70 tys. żołnierzy zdolnych do działania to mogą spróbować uderzyć z Białorusi - powiedział dowódca Gwardii Narodowej Ukrainy, generał major Ołeksandr Piwnenko w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla agencji Interfax-Ukraina.

- My będziemy starali się zrobić wszystko, żeby nie znaleźli tych żołnierzy - dodał.

Dowódca wyraził także opinię, że rosyjskie uderzenie ze strony nieuznawanego mołdawskiego Naddniestrza również jest nierealne.

- Nie wierzę w taki scenariusz. Nie radziłbym ani Białorusinom, ani Naddniestrzu włączać się do tej wojny: mamy już możliwości, by sprawić, że całkowicie zapomną o swoich planach - podkreślił Piwnenko.

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Agencja Interfax-Ukraina przypomniała, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w połowie maja, że odnotowano nowe próby Rosji, by w większym stopniu wciągnąć Białoruś do wojny.

W maju głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski potwierdził, że zagrożenie rosyjskimi działaniami ofensywnymi z terytorium Białorusi jest całkowicie realne.

W czerwcu prezydent Zełenski stwierdził, że przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka powinien podjąć konkretne kroki na rzecz deeskalacji.

Zełenski powiedział, że za pośrednictwem wywiadu, SBU i innych struktur przekazywano Łukaszence wiadomości o konieczności wykazania konkretnych działań.

W miniony piątek Zełenski powiedział, że na terytorium Białorusi działają przekaźniki wykorzystywane do sterowania rosyjskimi dronami. Zełenski dał Łukaszence tydzień na ich demontaż, a także zagroził, że w przeciwnym razie zrobi to Ukraina.





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