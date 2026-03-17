W skrócie Co najmniej siedem osób zginęło, a 24 zostały ranne w wyniku rosyjskich ataków w ciągu ostatniej doby na Ukrainie.

Media i lokalne władze informują o "polowaniach dronowych" na cywilów oraz atakach na obiekty infrastruktury i terminal logistyczny.

W obwodzie odeskim zgłoszono przerwy w dostawie prądu po atakach na infrastrukturę energetyczną.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Pięć osób zginęło w kontrolowanej przez Ukrainę części obwodu donieckiego na wschodzie kraju. Kolejnych sześć zostało rannych - napisał na Telegramie szef wojskowych władz obwodowych Wadym Fiłaszkin. "Rosja zabija cywilów!" - podkreślił.

Ukraina. Media: Rosja urządza "polowania dronowe" na cywilów

Dwie osoby zostały zabite w obwodzie sumskim w północno-wschodniej Ukrainie. Media donoszą, że Rosjanie urządzają tam "polowania dronowe" na osoby cywilne.

Według komunikatu policji w jednej z gmin tego regionu dron zabił kierowcę ciężarówki, która przewoziła zboże.

Inny bezzałogowiec rosyjskiej armii uderzył w motocyklistę, który zginął na miejscu. Łącznie, w wyniku ataków dronów, w obwodzie sumskim rannych zostało co najmniej osiem osób.

Zaporoże. Atak na terminal logistyczny Nowa Poszta

W Zaporożu, na południowym wschodzie Ukrainy, siły rosyjskie zaatakowały terminal prywatnego operatora logistycznego Nowa Poszta.

Ośmioro pracowników zostało rannych. Jak poinformował serwis Espreso, czterech doznało wstrząsu mózgu, a pozostali mają rany cięte.

W obwodzie dniepropietrowskim w wyniku rosyjskich ataków ucierpiały dwie osoby cywilne.

Wojna w Ukrainie. Celem Moskwy są obiekty infrastruktury energetycznej

W obwodzie odeskim na południu kraju wojska rosyjskie uderzały w obiekty infrastruktury energetycznej, przedsiębiorstwa oraz porty nad Morzem Czarnym.

Nie ma informacji o rannych, jednak władze poinformowały o przerwach w dostawach prądu w niektórych miejscowościach.

Prokuratura w Odessie cytowana przez agencję Unian podała, że atak został przeprowadzony przy pomocy dronów szturmowych.

Siły Powietrzne Ukrainy podały we wtorkowym porannym raporcie, że Rosjanie użyli do ataków 178 dronów uderzeniowych różnych typów. 154 maszyny zestrzelono bądź unieszkodliwiono, jednak w 22 miejscach odnotowano trafienia dronów w cele, a w dwóch miejscach na ziemię spadły ich odłamki.

