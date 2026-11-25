W skrócie Rosja przeprowadziła atak rakietowy na Kijów, w wyniku którego doszło do eksplozji w dzielnicy Desniańskiej, a mer Witalij Kliczko wezwał mieszkańców do schronienia się.

Ukraińskie Siły Powietrzne ostrzegły mieszkańców stolicy przed nadlatującym celem balistycznym, a władze miasta potwierdziły uderzenie w budynek w strefie przemysłowej.

Ukraina zaatakowała dronami obwód samarski w Rosji, gdzie gubernator Wiaczesław Fedoryszczew potwierdził zestrzelenie ponad 145 bezpilotowców i śmierć jednej osoby.

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Do eksplozji w Kijowie doszło w środę wieczorem. Jak wynika z komunikatów ukraińskich Sił Powietrznych, Rosja przeprowadziła atak z wykorzystaniem broni balistycznej.

Wojskowi ostrzegli mieszkańców stolicy przed szybko przemieszczającym się celem zmierzającym w kierunku miasta.

O zagrożeniu poinformował również mer Kijowa Witalij Kliczko. W mediach społecznościowych przekazał, że stolica jest atakowana z powietrza i wezwał mieszkańców do zachowania szczególnej ostrożności.

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"Wybuchy w stolicy. Miasto jest atakowane z powietrza. Ukryjcie się!" - napisał burmistrz.

Alarm w Kijowie. Siły Powietrzne ostrzegły przed rakietami

W kolejnym komunikacie Kliczko poinformował o skutkach rosyjskiego uderzenia. Jak przekazał, trafiony został budynek znajdujący się w strefie przemysłowej w dzielnicy Desniańskiej.

Pojawiły się również wstępne doniesienia o uderzeniu w budynek niemieszkalny w tej samej dzielnicy. W wyniku ataku odnotowano zniszczenia. Początkowo pojawiły się także informacje o możliwych ofiarach śmiertelnych.

Uszkodzenia stwierdzono również w rejonie wejścia do centrum handlowego.

W późniejszym komunikacie mer Kijowa przekazał, że w wyniku rosyjskiego ataku ranne zostały cztery osoby. Dwie z nich w ciężkim stanie trafiły do szpitala. Dwie inne ofiary otrzymały pomoc ambulatoryjną

Sytuacja w ukraińskiej stolicy pozostaje rozwojowa. Władze miasta przekazują kolejne informacje dotyczące skutków uderzenia.

Rosja. Ukraina zaatakowała w nocy dronami

Z kolei w nocy z wtorku na środę Ukraina przeprowadziła atak dronowy na obiekty w obwodzie samarskim w Rosji. Prawdopodobnie trafione zostały dwie rafinerie ropy naftowej - w Nowokujbyszewsku i Syzraniu. Nad okolicą pojawiły się kłęby dymu.

Gubernator obwodu Wiaczesław Fedoryszczew potwierdził atak, informując, że obrona powietrzna strąciła ponad 145 dronów. W jego wyniku zginęła jedna osoba. Nie ujawnił dokładnych celów uderzenia, zaznaczył jednak, że jego skutki są "widoczne gołym okiem na ziemi". Ostrzegł również przed możliwymi przerwami w dostawach prądu.



