W skrócie Wołodymyr Zełenski przekazał, że Rosja otrzymuje z Korei Północnej dziesiątki rakiet balistycznych miesięcznie.

Ukraiński przywódca ostrzegł, że Korea Północna unowocześnia swoje pociski balistyczne, wykorzystując doświadczenia zdobyte podczas wojny.

Zełenski zaapelował do Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Włoch o dostawy broni, która pozwoliłaby Ukrainie skutecznie odpowiadać na ataki.

Pjongjang zbudował Muzeum Pamięci Czynów Bojowych, upamiętniające żołnierzy poległych podczas udziału w rosyjskich operacjach wojskowych.

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Wołodymyr Zełenski powołał się na dane Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony (HUR) i poinformował o wsparciu, jakie Rosja nieustannie otrzymuje z Korei Północnej. Padły słowa o "dziesiątkach pocisków balistycznych miesięcznie".

"To poważne zagrożenie nie tylko dla Ukrainy. Korea Północna usprawnia swoje pociski balistyczne, wykorzystując doświadczenia z tej wojny. To stwarza dodatkowe wyzwania dla całego regionu otaczającego Koreę. To także wyzwanie dla nas wszystkich w Europie" - zauważył ukraiński przywódca.

Wiadomo, że reżim Kim Dzong Una dysponuje rakietami KN-23, które są porównywane do rosyjskich Iskanderów. Pociski są w stanie uderzyć w cel oddalony o 600 km.

Zełenski o dostawach broni do Rosji. Pociski przesyła sojusznik

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że doniesienia o owocnej współpracy Rosjan i Koreańczyków powinny podziałać mobilizująco na sojuszników Ukrainy.

"Ukraina potrzebuje równowagi i pomocy, abyśmy mogli odpowiadać na rosyjskie zagrożenia. Europa dysponuje pociskami zdolnymi do przeprowadzania skutecznych uderzeń" - zauważył.

Jak dodał Zełenski, trwają dyskusje nad "większymi dostawami porównywalnej broni do Ukrainy". W tym kontekście przywódca wymienił cztery europejskie kraje: Francję, Niemcy, Wielką Brytanię i Włochy.

Wojna w Ukrainie. Korea Północna stoi po stronie Rosji

Przypomnijmy, Koreańczycy brali aktywny udział w operacji odbicia części obwodu kurskiego z ukraińskich rąk. W mediach pojawiały się różne dane o stratach, jakie ponieśli.

Wiadomo, że po tej akcji władze w Pjongjangu zbudowały Muzeum Pamięci Czynów Bojowych w Zagranicznych Operacjach Wojskowych. Kompleks ma upamiętniać m.in. bojowników poległych w starciach z Ukraińcami.



