W skrócie W wyniku nocnego ataku Rosji na Odessę zginęły trzy osoby, w tym dziecko. Dziesięć osób zostało rannych.

W rosyjskich nalotach uszkodzone zostały budynki mieszkalne, siedem domów jednorodzinnych, budynek przedszkola, sklep oraz 27 samochodów.

W okupowanym przez Rosję obwodzie ługańskim 41 górników zostało uwięzionych pod ziemią po ukraińskim ataku na kopalnię.

W nocy z niedzieli na poniedziałek rosyjskie pociski spadły na dzielnice mieszkalne Odessy, trafiony został między innymi wieżowiec.

Władze miasta poinformowały, że budynek został poważnie uszkodzony i pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Rosyjskie bomby spadły także na domy jednorodzinne. W wielu częściach Odessy trwają akcje ratunkowe.

Szef Odeskiej Miejskiej Administracji Wojskowej Serhij Łysak potwierdził za pośrednictwem mediów społecznościowych śmierć co najmniej trzech osób. Wśród ofiar jest dziecko. Ponadto 10 osób zostało rannych.

Zobacz również: Maria Kosiarz

"Dwie osoby są hospitalizowane w stanie ciężkim: jedna jest na oddziale neurochirurgicznym, druga na oddziale intensywnej terapii z powodu oparzeń. Osiem osób jest w stanie średnim. Wśród nich jest dwuletnie dziecko i dwoje nastolatków w wieku 17 i 18 lat. Wszyscy mają zapewnioną niezbędną opiekę medyczną" - przekazał Łysak.

Wojna w Ukrainie. Nocny atak Rosji na Odessę

W nocnych nalotach doszło do znacznych zniszczeń, celem padła infrastruktura cywilna i budynki mieszkalne. W dzielnicy leżącej u wybrzeży Morza Czarnego poważnie uszkodzony został wielopiętrowy kompleks mieszkalny i siedem domów jednorodzinnych.

Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała, że działania ratownicze podjęto jeszcze w nocy mimo trwającego alarmu przeciwlotniczego. Służby oczyszczają teren i pomagają mieszkańcom posłaniać okna, w których fala uderzeniowa po bombardowaniach powybijała szyby.

W rejonie kijowskim uszkodzony został jeden wielopiętrowy budynek mieszkalny, specjaliści badają jego stan. Ponadto uszkodzonych zostało pięć domów prywatnych, budynek przedszkola, sklepu i 27 samochodów - podały władze Odessy.

Zobacz również: Maria Kosiarz

Rosja. W obwodzie ługańskim pod ziemią uwięzionych zostało 41 górników

W okupowanym przez Rosję obwodzie ługańskim 41 górników zostało uwięzionych pod ziemią po ukraińskim ataku na kopalnię Bilorichenska - podał Reuters. W nalocie uszkodzona została podstacja elektryczna, która zapewniała dostawy prądu windom górniczym.

- Wszystkie służby podejmują działania mające na celu ratowanie górników i przywrócenie zasilania w kopalni - przekazał agencji Leonid Pasiecznik, przywódca tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. Z górnikami nawiązano kontakt i zapewniono im dostawy wody pitnej.

Źródła: DSNS, Reuters

Prezydent przyjął ślubowanie tylko od dwóch sędziów TK. Bodnar w ''Gościu Wydarzeń'': Prezydent próbuje manipulować, uzurpować sobie władzę Polsat News Polsat News