W skrócie Minionej nocy Rosja przeprowadziła atak rakietowy na Ukrainę, wykorzystując sześć rakiet balistycznych Iskander.

W Kijowie uszkodzony został osiemnastopiętrowy budynek mieszkalny, gdzie wybuchł pożar na siódmym i ósmym piętrze.

Syreny alarmowe w Kijowie rozbrzmiewały przez około 50 minut, a części rakiet udało się przechwycić za pomocą systemu Patriot.

Krzywy Róg, rodzinne miasto Wołodymyra Zełenskiego, został ostrzelany, co doprowadziło do pożaru w centrum handlowym.

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W nocy z soboty na niedzielę Rosja zaatakowała Kijów rakietami balistycznymi. Wcześniej Siły Powietrzne Ukrainy ostrzegały o możliwości użycia tego typu broni przez nieprzyjaciela.

W rejonie szewczenkowskim trafiony został 18-piętrowy budynek. Pożar wybuchł na siódmym i ósmym piętrze - relacjonował mer Witalij Kliczko.

"W rejonie desniańskim płoną samochody i parkingi" - informował na Telegramie włodarz Kijowa. Dodatkowo spadające odłamki spowodowały pożar w jednym z pustostanów.

Syreny alarmowe obudziły mieszkańców. Atak Rosji na Kijów

Uderzenie na Kijów poprzedziły syreny alarmowe. Ciągły sygnał trwał około 50 minut.

W mediach społecznościowych opublikowano skutki ataku na ukraińską stolicę. Na zdjęciach widać m.in. płonące pojazdy.

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Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Rosja wystrzeliła przeciwko Ukrainie sześć rakiet balistycznych Iskander-M/S-400. Do obrony użyto dziewięciu pocisków przechwytujących Patriot. Dwa "Iskandery" miały zostać zneutralizowane, ale cztery dotarły do celów.

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Na miejscu działają służby ratunkowe. W Kijowie dotychczas nie odnotowano ofiar.

Wojna w Ukrainie. Atak Rosji na Krzywy Róg

Rosja przeprowadziła atak również w obwodzie dniepropietrowskim. Na cel wzięto rodzinne miasto prezydenta Wołodymyra Zełenskiego - Krzywy Róg.

"W centrum handlowym wybuchł pożar. Informacje o ofiarach są obecnie ustalane" - zakomunikował szef obwodowej administracji wojskowej Ołeksandr Ganzha.

W ciągu ostatniej dobry wróg zaatakował kilka lokalizacji w regionie. W rejonie nikopolskim uszkodzony został dom towarowy. Z kolei w Pawłohradzie po nalocie pomocy potrzebował 66-latek. Mężczyzna będzie leczony ambulatoryjnie.

Źródło: Ukrainska Prawda





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