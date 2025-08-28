Ukraina Rosja
Rosja wystrzeliła pociski balistycznie. Zmasowany atak na Kijów

Dawid Szczyrbowski

Zmasowany nocny atak Rosji na Kijów spowodował śmierć co najmniej czterech osób, a kolejnych 24 zostało rannych - informują lokalne władze. Moskwa wystrzeliła w kierunku ukraińskiej stolicy pociski balistyczne oraz drony. Sytuacja jest dynamiczna, a bilans ofiar może ulec zmianie.

Agencja AFP podała, że w Kijowie słychać było "potężne eksplozje", a jeden z jej dziennikarzy widział pocisk zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą.

Według ukraińskiego serwisu Kyiv Independent Rosja rozpoczęła w środę wieczorem zmasowany atak z powietrza na ukraińskie miasta, wystrzeliwując w stronę Kijowa pociski balistyczne i drony.

Wojna w Ukrainie. Rosja wystrzeliła pociski balistyczne na Kijów, są ofiary

Co najmniej cztery osoby, w tym dwoje dzieci, zginęły, a około 24 zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowo-dronowym na Kijów - poinformowały w czwartek rano lokalne władze.

Uszkodzone zostały setki budynków i wybuchły liczne pożary, do gaszenia których zaangażowano lotnictwo.

    Kyiv Independent podał, powołując się na informacje przekazane przez Kliczkę, że w kilku częściach miasta wybuchły pożary. Fragmenty jednego z pocisków spadły na teren przedszkola.

    Kijów. Dziewięciogodzinny alarm bombowy. Rosja wystrzeliła rakiety i drony

    Na ulicach Kijów ok. godz. 6 (5 czasu polskiego) siedzieli okryci kocami ludzie i dzieci w piżamach. Wszędzie unosił się dym i czuć było spalenizną.

    Rosjanie atakowali od późnych godzin wieczornych w środę do ranku w czwartek. Alarm powietrzny, który ogłaszano na terytorium całego kraju, w Kijowie trwał ponad dziewięć godzin.

