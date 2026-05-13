Rosja wysłała kilkaset dronów. Alarm również przy polskiej granicy

Aleksandra Czurczak

Rosja przeprowadziła zmasowany atak powietrzny na Ukrainę, wykorzystując setki dronów bojowych. Celem nalotu są m.in. obiekty infrastruktury i przedsiębiorstwa sektora zbrojeniowego. W wyniku ostrzału zginęły co najmniej dwie osoby. Alarmy przeciwlotnicze objęły również zachodnie obwody kraju, w tym tereny przy granicy z Polską.

Strażak w hełmie gasi płonący budynek podczas ataku rosyjskich dronów na Ukrainę, w tle gęsty dym.
Zmasowany atak rosyjskich dronów na Ukrainę (zdj. ilustracyjne)Global Images Ukraine Getty Images

  • W środę na Ukrainie ogłoszono alarm powietrzny z powodu masowego ataku rosyjskich dronów, które kierują się na zachód kraju, także w pobliże granicy z Polską.
  • W kilku regionach Ukrainy odnotowano przerwy w dostawach prądu w wyniku rosyjskich ataków na obiekty energetyczne, a w przestrzeni powietrznej kraju jest obecnie ponad 210 rosyjskich dronów.
  • Po stronie rosyjskiej doszło do pożaru w zakładzie przetwarzania gazu po ataku ukraińskich dronów, a szczątki drona trafiły również w obiekt przemysłowy w obwodzie jarosławskim.
"13 maja 2026 r. państwo-agresor, Rosja, rozpoczęło przeciwko Ukrainie kompleksowy atak powietrzny, który może mieć długotrwały charakter. W pierwszej fazie ataku agresor wykorzystuje znaczną liczbę dronów bojowych w celu przeciążenia ukraińskiego systemu obrony przeciwlotniczej oraz zniszczenia obiektów cywilnych" - czytamy w komunikacie HUR w Telegramie.

Według wywiadu wojskowego Rosja zamierza użyć znacznej liczby pocisków manewrujących wystrzeliwanych z powietrza i z morza, a także pocisków balistycznych.

"Celami Moskwy są obiekty infrastruktury krytycznej oraz systemy zapewniające funkcjonowanie dużych miast, w szczególności obiekty energetyczne, przedsiębiorstwa sektora zbrojeniowego oraz budynki organów władzy państwowej" - zaznaczono.

HUR ocenia, że w ten sposób Rosja, która odrzuciła propozycje zawieszenia broni, po raz kolejny próbuje podważyć determinację Ukrainy w walce o wolność.

Jak podał Reuters, atak rosyjski zabił dwie osoby i zranił cztery w zachodnim odwodzie rówieńskim.

Setki rosyjskich dronów nad Ukrainą. Atak na zachodzie kraju

"W stolicy siły obrony przeciwlotniczej prowadzą działania przeciwko wrogim bezzałogowym statkom powietrznym" - przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko w komunikatorze Telegram. Dodał, że w dzielnicy obołońskiej, która znajduje się w północnej części miasta, spadły fragmenty drona.

W Odessie, na południu Ukrainy, w wyniku rosyjskiego ataku wybuchł pożar na jednym z podwórek; spłonęło kilka samochodów - poinformowała służba ratownicza. Wstępnie podano, że jedna osoba została ranna.

Według operatora systemu przesyłowego Ukrenerho w sześciu obwodach Ukrainy odnotowano przerwy w dostawach prądu w wyniku rosyjskich ataków na obiekty energetyczne.

Media monitorujące rosyjskie ataki podały, że w przestrzeni powietrznej Ukrainy przebywa obecnie ponad 210 rosyjskich dronów, które atakują głównie środkową i zachodnią część kraju. Alarm powietrzny trwa w obwodzie wołyńskim przy granicy z Polską, drony zbliżają się do obwodu lwowskiego.

Polska w odpowiedzi na sytuację w Ukrainie poderwała samoloty - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Operują myśliwce dyżurne oraz śmigłowce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan wyższej gotowości.

Rosja. Pożar w zakładzie przetwarzana gazu po nalocie ukraińskich dronów

Wcześniej ukraińskie drony zaatakowały w nocy z wtorku na środę Kraj Krasnodarski na południowym zachodzie Rosji. We wsi Wołna szczątki spadającego drona wywołały pożar w jednym z przedsiębiorstw. Jedna osoba została ranna.

Pożar zarejestrował serwis FIRMS NASA, według którego zapalił się terminal naftowy w porcie morskim Tamań.

Szczątki ukraińskiego drona trafiły również w obiekt przemysłowy w obwodzie jarosławskim w zachodniej części Rosji - podał na Telegramie gubernator obwodu Michaił Jewrajew, nie precyzując, o jaki obiekt chodzi.

Według Ministerstwa Obrony Rosji ostatniej nocy rosyjska obrona powietrzna strąciła 286 ukraińskich dronów.

