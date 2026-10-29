Doradca Kremla oświadczył w czwartek, że stosunek Moskwy do trójstronnych negocjacji pokojowych z udziałem Ukrainy i Stanów Zjednoczonych będzie częściowo zależał od tego, czy Ukraina przeprowadzi zakrojony na szeroką skalę atak w dniu rosyjskiego święta państwowego - Dnia Jedności Narodowej, obchodzonego 4 listopada.

Rosja wskazuje kluczową datę. "To logiczne"

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził nadzieję, że trójstronne spotkanie negocjatorów pokojowych odbędzie się w Abu Zabi w terminie między 6 a 10 listopada.

Zapytany o perspektywy rozmów, doradca Kremla ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow powiedział w państwowym kanale telewizyjnym "Wiesti": - Jeśli podczas masowych wydarzeń publicznych dojdzie do wyjątkowo zmasowanych ostrzałów, to prawdopodobnie wpłynie to również na nasze nastawienie. To logiczne.

Wojna w Ukrainie. Trójstronne rozmowy Rosji z Ukrainą i USA

Według wcześniejszych deklaracji trójstronne rozmowy Rosji z Ukrainą i USA, dotyczące zakończenia wojny i zawarcia pokoju w Ukrainie, są zaplanowane na listopad w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.Informację tę potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

- Na listopad mamy uzgodnienie, dotyczące zorganizowania trójstronnego spotkania w formacie Ukraina-USA-Rosja, na szczeblu zespołów i mamy nadzieję, że dojdzie ono do skutku - powiedział podczas piątkowego spotkania online w Hudson Institute. Jego wypowiedź przytoczyła agencja Interfax-Ukraina.

- Planujemy spotkać się w pierwszej połowie listopada, jak najwcześniej. Jesteśmy gotowi na spotkanie w dowolnym dniu, nawet jutro, jednak wszystko zależy od Rosjan - kontynuował ukraiński przywódca.

Rosja wyraziła "gotowość" do wznowienia rozmów pokojowych po środowym spotkaniu Putina ze specjalnym wysłannikiem Trumpa, Steve'em Witkoffem. Dzień wcześniej Witkoff spotkał się w Oslo z Zełenskim i przywódcami Norwegii i Finlandii.

Kreml twierdzi, że Europejczycy nie wezmą udziału w trójstronnych rozmowach na temat Ukrainy. - Mogą tam dotrzeć, jeśli kupią bilety, ale nikt ich nie zaprosi do stołu negocjacyjnego - powiedział doradca Władimira Putina, Jurij Uszakow.



