Rosja wściekła po ataku Ukrainy. Kijów oskarżony o wysadzenie dwóch mostów

Agencja Reuters - która cytuje wpis komitetu - przypomina, że do zawalenia się dwóch mostów w obwodzie briańskim i kurskim doszło w nocy z soboty na niedzielę. W pierwszym regionie most drogowy zawalił się na przejeżdżający poniżej pociąg pasażerski relacji Klimowo-Moskwa, przewożący blisko 390 osób.

Według informacji władz lokalnych zginęło co najmniej siedem osób , a 69 odniosło obrażenia. Z kolei w rejonie żeleznogorskim obwodu kurskiego zawalił się most kolejowy nad autostradą, powodując wykolejenie się lokomotywy. Ranni zostali jadący nią maszyniści.

Ukraina atakuje most Krymski. "Do trzech razy sztuka?"

Według pierwszych doniesień eksplozja miała uszkodzić podwodne filary mostu, kluczowego szlaku zaopatrzeniowego dla sił rosyjskich w Ukrainie. Mimo to agencja AFP tonuje nastroje - według Francuzów zakres szkód spowodowanych wybuchem pozostaje niejasny, ponieważ wszystko wskazuje na to, że most funkcjonował we wtorek po południu normalnie.