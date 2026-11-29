W skrócie Rosja planuje użyć patrolowego samolotu Ił-38 do zlokalizowania ukraińskiego statku-bazy, z którego mogły zostać wypuszczone drony atakujące korwetę w Libii.

Atak z 22 listopada w porcie Bengazi doprowadził do zatopienia rosyjskiej korwety klasy Merkury, co zmusiło rosyjski konwój wojskowy do zawrócenia na Morzu Śródziemnym.

Analitycy wojskowi wykluczają start dronów z terytorium Ukrainy ze względu na odległość i jako najbardziej prawdopodobny scenariusz wskazują użycie mobilnej bazy morskiej.

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Rosja planuje rozpocząć poszukiwania ukraińskiej jednostki, która mogła posłużyć do przeprowadzenia ataku dronami morskimi w pobliżu libijskiego portu Bengazi. Jak informuje francuski serwis Intelligence Online, Moskwa zamierza wykorzystać do tego morski samolot patrolowy Ił-38.

Maszyna, której produkcję zakończono na początku lat 70., może pozostawać w powietrzu nawet przez 13 godzin. Jest wyposażona w systemy pozwalające wykrywać zarówno jednostki nawodne, jak i okręty podwodne.

Działania mają pomóc ustalić Rosjanom, skąd dokładnie Ukraińcy przeprowadzili operację wymierzoną w korwetę Merkury w porcie w Libii.

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Jak zauważa amerykański portal wojskowy The War Zone (TWZ), możliwość wykorzystania przez Ukrainę statków-baz do wypuszczania bezzałogowych jednostek nawodnych była rozważana już wcześniej, szczególnie w kontekście działań na Morzu Czarnym.

W przypadku ataku na Bengazi , otwiera się w nowym oknietaki scenariusz wydaje się szczególnie prawdopodobny. Libijski port znajduje się około 2100 kilometrów od najbliższego miejsca, z którego Ukraina mogłaby zwodować drony, co praktycznie wyklucza ich bezpośredni start z ukraińskiego terytorium.

Według analityków bezzałogowce mogły zostać wypuszczone ze statku znajdującego się znacznie bliżej celu. Rozważana jest również możliwość wykorzystania wybrzeża zachodniej Libii lub połączenia obu metod.

Pojawiły się także doniesienia, że drony mogły wystartować z Albanii. Władze tego kraju szybko jednak zaprzeczyły tym informacjom.

Zdaniem ekspertów najbardziej prawdopodobnym scenariuszem pozostaje wykorzystanie jednostki pełniącej funkcję mobilnej bazy dla ukraińskich dronów morskich.

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Jak podkreślają analitycy cytowani przez TWZ, intensyfikacja rosyjskich patroli powietrznych może służyć nie tylko odnalezieniu ukraińskiego statku-bazy, ale również wykrywaniu kolejnych prób ataków z wykorzystaniem bezzałogowych jednostek nawodnych - opisuje Unian.

Poszukiwania mają związek z operacją przeprowadzoną 22 listopada w libijskim porcie Bengazi, gdzie ukraińskie drony morskie zatopiły rosyjską korwetę.

Atak wpłynął również na działania rosyjskich jednostek transportowych. Jak informowała wcześniej agencja Reutera, konwój rosyjskich statków przewożących sprzęt wojskowy do Libii zawrócił na Morzu Śródziemnym po doniesieniach o zatopieniu korwety.

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Tymczasem władze wschodniej Libii zapowiedziały wystąpienie do Ukrainy z żądaniem odszkodowania za skutki ataku na port w Bengazi z 22 listopada. Roszczenia mają obejmować rekompensaty dla rodzin zabitych i rannych, a także pokrycie strat spowodowanych uszkodzeniem infrastruktury portowej i lokalnych przedsiębiorstw.

Jak poinformował minister spraw zagranicznych administracji związanej z siłami Chalify Haftara, Abdulhadi al-Hweij, w wyniku operacji zginęło dwóch libijskich oficerów marynarki wojennej, a obrażenia odniosło 10 obywateli Rosji i Libii. - Rząd ma pełne prawo dochodzić odszkodowania i reparacji za te ataki - powiedział w rozmowie z agencją RIA Nowosti.

Kijów utrzymuje, że celem operacji były wyłącznie rosyjskie obiekty wojskowe. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha wyraził ubolewanie z powodu niezamierzonych skutków ataku i przekazał kondolencje poszkodowanym. Tymczasem władze wschodniej Libii zwróciły się do ONZ i Rady Bezpieczeństwa, domagając się reakcji na działania ukraińśkich sił.

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Źródło: Unian



