Rosja werbuje studentów. Oferuje im intratne kontrakty, są jednak "haczyki"
Rosja rozpoczęła akcję werbowania studentów do armii - informują zagraniczne media. Ministerstwo Obrony ma zachęcać do podjęcia służby, oferując możliwość łączenia jej z edukacją czy spłacenia akademickiego długu. Ci, którzy nie chcą się zgodzić, nazywani są mianem tchórzy lub zmuszani do przymusowego podpisania umów. Media oraz prawnicy zwracają uwagę, że kontrakty zawierają "pewne haczyki".
W skrócie
- Rosja rozpoczęła akcję werbowania studentów na 70 uniwersytetach i szkołach technicznych, obejmującą 24 regiony, w tym Krym.
- Studentom oferowane są wysokie pensje, możliwość łączenia służby z edukacją oraz spłata długu akademickiego.
- Prawnicy alarmują, że kontrakty mogą być praktycznie bezterminowe i nie gwarantują pracy w reklamowanych oddziałach. Ponadto studenci mogą mieć problem z późniejszym rozwiązaniem umowy.
Serwis Echo poinformował, że na 70 rosyjskich uniwersytetach oraz szkołach technicznych ruszyła akcja mobilizacyjna do armii. W sumie objęto nią 24 z 51 regionów Rosji, w tym okupowany Krym.
Z informacji, do których dotarł serwis wynika, że najwięcej placówek edukacyjnych, w których studenci są zmuszani do podjęcia służby, znajduje się w Moskwie i Petersburgu.
Akcja nazywana jest "kampanią o zasięgu ogólnokrajowym", prowadzoną przez rosyjskie Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.
Rosja zmaga się z brakami w armii. Kreml próbuje werbować studentów
Masowy pobór studentów do wojska rozpoczął się w styczniu. Niektóre uczelnie - m.in. Dalekowschodni Uniwersytet Federalny we Władywostoku - miały ustalić konkretne liczby studentów, którzy mają zostać wcieleni do armii i walczyć w Ukrainie.
Echo zwraca uwagę, że chętnym oferowane są wysokie pensje. Ponadto Ministerstwo Obrony ma zapewniać, że kontrakt dotyczy jedynie "sił systemów bezzałogowych". Podkreśla się przy tym, że to "ekscytująca kariera w branży zaawansowanych technologii, która zapewni nowoczesne i poszukiwane umiejętności".
Specjalne dodatki mają również oferować niektóre uczelnie. W materiałach promocyjnych wspomina się o możliwości łączenia studiów ze służbą wojskową, którą określa się mianem "urlopu dziekańskiego".
Studentom zapewnia się także "gwarantowane zwolnienie" po wygaśnięciu umowy z ministerstwem. Wśród innych benefitów wymienia się spłatę długu akademickiego, przeniesienie na studia finansowane ze środków publicznych oraz zwolnienie z obowiązkowej służby wojskowej.
Rosyjscy studenci mają być poddawani presji. Są pewne "haczyki"
Jednocześnie studenci mają być poddawani presji. Echo przekazało bowiem, że zmusza się ich do uczestnictwa w spotkaniach rekrutacyjnych, grożąc wysokimi karami. Z kolei uczniowie z niższymi wynikami w nauce mają być osobiście wzywani na zamknięte spotkania, gdzie ma się ich przymuszać do podpisania umowy.
Presja wywierana ma być także w formie wypowiedzi przedstawicieli poszczególnych instytucji edukacyjnych. Jak poinformował serwis Centrum Europy, dyrektorka Wyższej Szkoły Technologii Transportowych w Nowosybirsku Maria Kirsanowa miała ostro skrytykować studentów za odmowę podpisania kontraktów i nazwała ich "tchórzami".
Centrum Europy zwróciło także uwagę, że sama propozycja wstąpienia do wojska zawiera "pewne haczyki". Zdaniem serwisu największym z nich jest niezgodność oferowanych kontraktów z prawem panującym w Rosji.
Jak bowiem podkreślono, zgodnie z dekretem Władimira Putina o częściowej mobilizacji z września 2022 roku, kontrakty wojskowe są niemal bezterminowe. Prawo nie przewiduje żadnych wyjątków w stosunku do studentów, co oznacza, że w praktyce mogą oni mieć problem z rozwiązaniem umowy po roku i powrotem na uczelnię.
Echo dodało ponadto, że kontrakt nie gwarantuje pracy w reklamowanych "siłach systemów bezzałogowych". Dowództwo może bowiem podjąć decyzję o przeniesieniu żołnierza np. do piechoty wojskowej.
Wojna w Ukrainie. Niezależni prawnicy apelują o niepodpisywanie kontraktów z wojskiem
- Nie angażujcie się w sprawy rosyjskiego Ministerstwa Wojny. Podpisanie kontraktu na służbę w siłach bezzałogowych nie różni się prawnie od podpisania tego samego kontraktu pod przymusem w areszcie śledczym lub jednostce wojskowej. Nie ma żadnych prawnych gwarancji powrotu żywym ani gwarancji dobrowolnej rezygnacji - zaznaczył prawnik Artem Kłyga, cytowany przez serwis Echo.
Przypomnijmy, że na początku pełnoskalowej inwazji Rosji na UkrainęKreml masowo werbował do osadzonych w więzieniach i koloniach karnych do Grup Wagnera.
W momencie, gdy możliwości te zostały wyczerpane ze względu na brak chętnych i informacje o "niskiej przeżywalności" członków więziennych oddziałów, rosyjskie władze wprowadziły nowe przepisy, które umożliwiły m.in. umorzenie śledztw lub procesów w zamian za podpisanie kontraktu z rosyjską armią przez podejrzanego.
Źródła: Echo, Centrum Europy