W skrócie
- Rosjanie nieoficjalnie podejmują starania wobec Amerykanów o zdjęcie wybranych sankcji - donoszą media.
- Specjalny wysłannik Kremla, Kiriłł Dmitrijew, podczas dwóch spotkań w Waszyngtonie we wrześniu, poruszał temat złagodzenia sankcji na Rosję.
- Oficjalne stanowisko Moskwy nie obejmuje negocjacji ws. zatrzymania uderzeń na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Natężenie ataków doprowadziło w Kijowie do przerw w dostawach energii.
- Administracja ukraińska obawia się, że działania Kremla mają na celu jedynie wydłużanie negocjacji oraz potencjalne odmrożenie rosyjskich aktywów na kontynuację wojny.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
The Kyiv Independent, powołując się na źródła w administracji USA i Ukrainy, podał, że specjalny wysłannik i negocjator Kremla Kiriłł Dmitrijew podczas dwóch wrześniowych spotkań w Waszyngtonie podnosił kwestię zdjęcia części sankcji z Federacji Rosyjskiej.
Kreml, otwiera się w nowym oknie chce, by negocjacje dotyczące zdjęcia części sankcji stały się elementem rozmów o wstrzymaniu ataków na infrastrukturę energetyczną. Na stole ma być także propozycja zaprzestania ataków na statki na Morzu Czarnym.
Wojna w Ukrainie. Media: Moskwa uzależnia częściowe wstrzymanie ognia od zdjęcia sankcji
Oficjalnie Rosja nie podejmuje negocjacji o wstrzymaniu ataków na infrastrukturę energetyczną. Dmitrij Pieskow stwierdził, że Kijów nie dąży do prawdziwego wstrzymania walk, a jedynie do ochrony "swojej pięty achillesowej", tj. sektora energetyki.
W ostatnich dniach Rosja zintensyfikowała ataki na obiekty energetyczne, doprowadzając do pierwszych długotrwałych przerw w dostawach energii w Kijowie, otwiera się w nowym oknie. Ukraińska administracja obawia się paraliżu w kontekście nadchodzącej zimy.
Ukraina pełna obaw. Kreml może grać na czas
Zakulisowe działania Kiriłła Dmitrijewa w Waszyngtonie są postrzegane sceptycznie w Kijowie. Ukraińska administracja jest zdania, że Kremlowi, podobnie jak wielokrotnie wcześniej, nie zależy na osiągnięciu rzeczywistych rezultatów, a celem jest wyłącznie przedłużanie w nieskończoność rozmów.
Drugą obawę stanowi zakres sankcji, które ewentualnie mogłyby zostać cofnięte. Ukraina obawia się, że Dmitrijew zabiega o odmrożenie rosyjskich aktywów w zachodnich bankach, co pozwoli Moskwie na finansowanie dalszych działań wojennych.
Źródło: The Kyiv Independent