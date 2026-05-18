W skrócie W weekend Ukraina przeprowadziła ataki na zakłady przemysłowe i rafinerie w Moskwie oraz w obwodzie moskiewskim, co według Instytutu Studiów nad Wojną ujawniło brak skutecznej obrony rosyjskiej stolicy.

Celem uderzeń były obiekty przemysłowe, infrastruktura naftowa oraz lotnisko w Moskwie, a według informacji ISW uszkodzeniom uległy także tereny mieszkalne.

Rosyjscy blogerzy wojskowi wyrazili frustrację wobec niepowodzeń obrony powietrznej, podczas gdy Ukraina kontynuowała ataki na okręty na Morzu Kaspijskim i personel wojskowy w obwodzie kurskim.

Instytut Studiów nad Wojną (ISW) poinformował, że siły ukraińskie przeprowadziły serię ataków na kilka rosyjskich zakładów przemysłowych oraz obiektów infrastruktury naftowej w Moskwie i obwodzie moskiewskim. Do uderzeń doszło w nocy z soboty na niedzielę. Ataki były odpowiedzią na nasilone zeszłotygodniowe uderzenia Rosji na Ukrainę.

Ukraina uderzyła w głębi Rosji. Na liście celów zakłady przemysłowe i rafinerie ropy

Wśród celów Ukraińców znalazł się m.in. zakład produkujący mikroelektronikę do broni o wysokiej precyzji. Do uderzenia doszło na terenie parku technologicznego Elma w okręgu Zielenograd w północno-zachodniej Moskwie.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin potwierdził z kolei, że na terenie rosyjskiej stolicy doszło do uderzenia w rafinerię ropy naftowej, ale - jak stwierdził - incydent nie zakłócił jej działalności, a siły ukraińskie "zaatakowały jedynie punkt kontrolny". Jak dodał, w weekend siły Kremla zestrzeliły ponad 120 dronów nad Moskwą.

Gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobiow przyznał natomiast, że ukraińskie drony uderzyły w kilka obiektów infrastrukturalnych. Do uszkodzeń miało także dojść na obszarach mieszkalnych.

Kanał opozycyjny Astra przekazał ponadto informację, że w niedzielę do pożaru doszło na ternie moskiewskiego lotniska Szeremietiewo. Do zdarzenia doszło po tym, jak w pas startowy uderzył wrak drona.

"Ministerstwo Transportu Rosji ogłosiło w nocy z 16 na 17 maja tymczasowe ograniczenia w przestrzeni powietrznej i przekierowanie 51 lotów, podając, że dwie trzecie lotów z moskiewskich lotnisk zostało opóźnionych o ponad dwie godziny" - czytamy w raporcie ISW.

ISW: Rosja nie jest w stanie skutecznie bronić Moskwy

Z ustaleń Instytutu wynika, że seria ataków Kijowa udowodniła, że Kreml "nadal nie jest w stanie skutecznie bronić rosyjskiej stolicy, co jest słabością wywołującą znaczną frustrację w tamtejszej przestrzeni informacyjnej".

"Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) Marija Zacharowa skrytykowała ukraińskie ataki za ich rzekomy wpływ na ludność cywilną, pomijając kilka udanych ataków na rosyjskie zakłady przemysłu obronnego i obiekty infrastruktury naftowej" - zauważył Instytut, oceniając reakcję rosyjskich władz.

Weekendowe zdarzenia w Rosji spotkały się też z oburzeniem wśród tamtejszych blogerów wojskowych. W swoich przekazach "wielokrotnie podkreślali niepowodzenia rosyjskiej obrony powietrznej i wzywali do odwetu, ponieważ Kreml konsekwentnie nie chronił ani nie wzmacniał obrony powietrznej na tyłach Rosji".

Wojna w Ukrainie. Kijów uderzył w grupę rosyjskich żołnierzy

ISW zwrócił przy tym uwagę, iż ukraińskie ataki dotknęły też rosyjską marynarkę wojenną. W weekend Kijów kontynuował bowiem swoją kampanię uderzeń dalekiego zasięgu na należące do Moskwy okręty znajdujące się na Morzu Kaspijskim.

Ukraińcom udało się też uderzyć w skoncentrowaną grupę rosyjskiego personelu wojskowego w obwodzie kurskim. Doszło do tego na północny zachód od miasta Sumy, wzdłuż granicy między Ukrainą a Rosją.

W tym samym czasie Kreml posunął się naprzód w kierunku Hulajpola. Ponadto wystrzelił 278 dronów przeciwko Ukrainie.

Źródło: Instytut Studiów nad Wojną

