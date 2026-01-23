Rosja w ogniu, ataki daleko od linii frontu. Pokazali skalę zniszczeń

W skrócie Siły Zbrojne Ukrainy poinformowały o uderzeniu w skład ropy PenzaNefteProdukt w rosyjskim obwodzie penzeńskim.

Ukraińskie wojsko potwierdziło także trafienie mobilnej stacji radarowej na Krymie oraz ataki na skupiska sił Kremla w obwodach donieckim i biełgorodzkim.

Dzień wcześniej przeprowadzono atak dronów na terminal naftowy Tamanneftegas w Federacji Rosyjskiej, powodując straty szacowane na około 50 milionów dolarów.

Siły Zbrojne Ukrainy poinformowały w piątek na Telegramie o uderzeniu w skład ropy naftowej PenzaNefteProdukt w obwodzie penzeńskim w Rosji.

"W ramach planowego i systematycznego ograniczania potencjału ofensywnego i militarno-ekonomicznego wroga, uszkodzeniu uległ skład ropy naftowej PenzaNefteProdukt w obwodzie penzeńskim w Federacji Rosyjskiej" - czytamy w opublikowanym oświadczeniu.

Wojna w Ukrainie. Uderzono w rosyjski skład ropy naftowej PenzaNefteProdukt

Na terenie zakładu doszło do pożaru. Ogień zauważyć można na nagraniach, które pojawiły się w mediach społecznościowych. Ukraińskie wojsko podkreśliło, że skład zaopatrywał rosyjską armię. Jak dodano, obecnie trwa ustalanie rozmiaru szkód.

Ukraińskie Siły Zbrojne potwierdziły, że trafiona została również mobilna stacja radarowa 48IA6-K1 Podlet, która stacjonowała na terytorium okupowanego Krymu.

Ponadto na zajętych terenach w obwodach donieckim w Ukrainie i biełgorodzkim w Rosji uderzono w skupiska sił Kremla. W tym przypadku straty również są w trakcie ustalania.

Rosja. Seria ukraińskich ataków w kluczową infrastrukturę

Przypomnijmy, że dzień wcześniej również doszło do udanych ataków armii ukraińskiej na terenie Federacji Rosyjskiej. Wówczas centrum operacji specjalnych Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przeprowadziło uderzenie dronów na infrastrukturę terminala naftowego Tamanneftegas w Kraju Krasnodarskim w Federacji Rosyjskiej.

Agencja Unian przekazała, że w wyniku ataku uszkodzone zostały rurociągi technologiczne na nabrzeżach oraz szereg zbiorników. Doprowadziło to do wycieku produktów ropopochodnych i pożaru. Według wstępnych szacunków starty wynoszą około 50 milionów dolarów.

"SBU kontynuuje systematyczne ataki na kluczowe arterie energetyczne i eksportowe Federacji Rosyjskiej, które zapewniają dopływ środków do budżetu państwa agresora i bezpośrednio finansują wojnę z Ukrainą" - poinformowało źródło w Służbie Bezpieczeństwa, na które powoływało się Unian.

Marynarka Wojenna Ukrainy przekazała także, że we wtorek zaatakowano punkt dowodzenia i kontroli na lotnisku w Dżankoju na Krymie.

Źródła: RBC-Ukraina, Unian

