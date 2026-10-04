W skrócie Rosyjski nalot ponownie uszkodził Most Północny w Kijowie podczas pobytu kanclerza Niemiec w mieście.

Witalij Kliczko poinformował o kolejnych zniszczeniach, m.in. w miejskiej magistrali ciepłowniczej, co spowodowało brak ciepłej wody w części Kijowa.

Kanclerz Niemiec ma zapowiedzieć nowy pakiet wsparcia dla Ukrainy, obejmujący miliard euro na pomoc wojskową i 350 mln euro na odbudowę energetyki.

Rosja w ostatnich dniach skoncentrowała ataki na mostach w Kijowie, uszkadzając m.in. Most Południowy.

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Podczas wizyty kanclerza Niemiec, otwiera się w nowym oknie w Kijowie, otwiera się w nowym oknie odnotowano nowe rosyjskie ataki. Nalot zniszczył jezdnię Mostu Północnego - poinformował mer Witalij Kliczko, otwiera się w nowym oknie. Przeprawa została trafiona już w sobotę.

Na miejsce natychmiast wysłano służby ratunkowe. Na razie brak informacji o poszkodowanych.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania. Widzimy, jak rosyjski dron trafia w jeden z pojazdów. Nastąpił wybuch, po chwili pojawiły kłęby dymu.

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"Rosjanie kontynuują swoją kampanię, by uczynić życie w Kijowie nieznośnym" - zauważył na X Anton Heraszczenko, były doradca w ukraińskich rządach.

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Zełenski reaguje po atakach Rosji. "Muszą ponieść odpowiedzialność za eskalację"

Zgodnie z relacją Witalija Kliczki inny dron wyrządził szkody w kijowskiej magistrali ciepłowniczej. W części miasta brakuje ciepłej wody.

"W nocy Rosjanie wystrzelili 135 dronów szturmowych przeciwko Ukrainie, ponad 50 z nich napędzanych silnikiem odrzutowym. Regiony kijowski, dnieproprowski, charkowski, doniecki, sumski i zaporoski znalazły się pod atakiem" - przekazał na platformie X Wołodymyr Zełenski.

"Ważne jest, aby Ukraina nie została sama wobec tego terroru. Tylko w tym tygodniu Rosjanie użyli przeciwko Ukrainie ponad 1900 dronów szturmowych, 1700 bomb lotniczych i 25 rakiet. Ponad 800 z dronów było napędzanych silnikiem odrzutowym. Rosja musi ponieść odpowiedzialność za tę eskalację" - zaznaczył ukraiński przywódca.

Kanclerz Niemiec ostrzega w Kijowie. "Machina wojenna Rosji zwróci się przeciwko nam"

- Przyjechałem dziś do Kijowa, ponieważ Ukraina, otwiera się w nowym oknie potrzebuje naszego wsparcia w nadchodzących tygodniach. Jeśli Rosja, otwiera się w nowym oknie nie zostanie powstrzymana, jej machina wojenna prędzej czy później zwróci się przeciwko nam - mówił na kijowskim dworcu kanclerz Niemiec. Wizyta kanclerza Niemiec nie była wcześniej zapowiadana.

Friedrichowi Merzowi w stolicy Ukrainy towarzyszy niemiecka minister gospodarki i energii Katherina Reiche. Przyjechali również przedsiębiorcy z sektora energetycznego i obronnego.

Kanclerz ma ogłosić nowy pakiet dla Ukrainy. Kijów otrzyma miliard euro na pomoc wojskową oraz 350 mln euro na odbudowę sektora energetycznego.

Podczas wizyty spodziewane jest również podpisanie umowy o wspólnej ukraińsko-niemieckiej produkcji dronów - pisze portal Meduza.

Wojna w Ukrainie. Rosja wzięła na cel mosty w Kijowie

Rosja od kilku dni atakuje mosty w ukraińskiej stolicy, łączące dzielnice po obu stronach rzeki Dniepr. Dwukrotnie w czwartek oraz raz w piątek celem nalotów był Most Południowy.

Według wstępnych informacji uderzenie drona uszkodziło podporę mostu, nawierzchnię i ochronną betonową barierę.

Anton Heraszczenko, komentując ataki na kluczowe przeprawy w Kijowie, zauważył, że wojna weszła w "nowy etap". "Samodzielnie odrzutowe drony raczej nie zburzą całego mostu, ale dzięki regularnym atakom mogą uszkodzić podpory i zablokować ruch" - przyznał.

Źródło: Reuters, Meduza



