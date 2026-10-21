Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Rosja uderzyła z pełną mocą. Rakiety nad Kijowem, władze alarmują

Dorota Hilger

Dorota Hilger

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Rosja zaatakowała Kijów z wykorzystaniem rakiet balistycznych - przekazał mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. Uderzenie objęło Dzielnicę Dnieprowską, gdzie uszkodzona została stacja benzynowa i dwa budynki mieszkalne. Pierwsze informacje mówią o co najmniej sześciu osobach rannych. Do ataku doszło kilka godzin po zakończeniu rozmów na linii USA - Rosja.

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Kłęby dymu nad Kijowem po ataku Rosji, obok rakieta. Zdjęcie ilustracyjne.
Wojna w Ukrainie. Rosja nie czekała, atak tuż po rozmowach z USA (zdj. ilustracyjne)Global Images Ukraine / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Rosja przeprowadziła atak rakietowy na Kijów, powodując uszkodzenia w dzielnicy dnieprowskiej, w tym na stacji benzynowej i dwóch budynkach mieszkalnych, gdzie rannych zostało co najmniej pięć osób.
  • Kijowska Miejska Administracja Wojskowa wprowadziła najpierw żółty, a następnie czerwony poziom zagrożenia oraz wydała alert powietrzny związany z atakiem rakiet balistycznych.
  • Rosyjski atak nastąpił kilka godzin po rozmowie Steve'a Witkoffa z Władimirem Putinem, podczas której strona ukraińska przekazała propozycje dotyczące zakończenia wojny.
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"Eksplozje w stolicy. Kijów pod ostrzałem balistycznym. Zostańcie w schronach!" - przekazał w środę wieczorem mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko.

Kilkadziesiąt minut wcześniej Kijowska Miejska Administracja Wojskowa (KMBA) ogłosiła najpierw żółty poziom zagrożenia, związany z ryzykiem ataku dronów, a następnie czerwony, powiązany z uderzeniem rakiet balistycznych.

"Czerwony poziom zagrożenia. Ogłoszono alarm powietrzny z powodu zagrożenia rakietowego. Apelujemy do mieszkańców miasta o udanie się do najbliższych schronów" - przekazano.

Wojna w Ukrainie. Rosja zaatakowała Kijów, rakiety przecięły niebo

Według wstępnych informacji w Dzielnicy Dnieprowskiej, najintensywniej atakowanej tej nocy przez Rosję, uszkodzono stację benzynową oraz dwa budynki mieszkalne. "Pod gruzami mogą znajdować się ludzie" - przekazał Kliczko. Na miejsce skierowano służby ratunkowe.

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KMBA informowała najpierw o co najmniej dwóch osobach, które zostały ranne w wyniku ataku. Ok. godz. 22.30 czasu polskiego liczba ta wzrosła do pięciu, a następnie do sześciu.

Ukraińskie media podkreślają, że w przypadku tego uderzenia nie było problemu z informacjami wywiadowczymi od zachodnich partnerów. Według doniesień w ataku wykorzystano kilkanaście pocisków balistycznych, głównie S-400.

Ukraina - Rosja - USA. Atak tuż po spotkaniu Witkoffa z Putinem

Do rosyjskiego ataku na Ukrainę doszło zaledwie kilka godzin po zakończeniu spotkania Steve'a Witkoffa, specjalnego wysłannika Donalda Trumpa, z Władimirem Putinem w Petersburgu.

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Na krótko po rozmowie strona rosyjska zadeklarowała, że jest gotowa na wznowienie trójstronnych negocjacji, a przedstawiciel administracji Stanów Zjednoczonych poinformował o planowanych pracach na poziomie technicznym.

Witkoff udał się do Rosji bezpośrednio po zakończeniu spotkania z Wołodymyrem Zełenskim w Oslo. W jego trakcie Kijów miał przedstawić nowe pomysły i propozycje zakończenia wojny, które zostały szczegółowo omówione.

Kreml potwierdził, że ukraińskie stanowisko zostało przedstawione podczas rozmowy w Petersburgu, nie miało ono jednak w ocenie Rosjan zawierać "niczego szczególnego".

Źródła: TSN, UNIAN

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