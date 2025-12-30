Rosja uderzyła w ukraińskie porty. Trafiony cywilny statek
Rosja uderzyła w cywilną infrastrukturę portową w obwodzie odeskim - poinformował wicepremier Ukrainy Ołeksij Kułeba. Trafione zostały m.in. cywilny statek ze zbożem pod banderą Panamy oraz zbiorniki magazynowania ropy naftowej jednego z przedsiębiorstw przemysłowych. Według wstępnych informacji ranna została jedna osoba.
Wicepremier Ukrainy Ołęksij Kułeba poinformował we wtorek w południe w mediach społecznościowych o kolejnym ataku Rosji.
Tym razem agresor uderzył w infrastrukturę portową w obwodzie odeskim nad Morzem Czarnym.
"W wyniku ataku wroga odnotowano uszkodzenia obiektów w portach Piwdennyj i Czarnomorsk" - przekazał Kułeba.
Dodał, że według wstępnych informacji jedna osoba została ranna. Na miejscu zdarzenia trwa akcja ratunkowa.
W wyniku ataku uszkodzone zostały zbiorniki magazynowania ropy naftowej jednego z przedsiębiorstw przemysłowych, a także cywilny statek ze zbożem pod banderą Panamy, który znajdował się na terenie portu".
"To kolejny celowy atak Rosji na cywilną infrastrukturę portową. Wróg próbuje zakłócić logistykę i utrudnić żeglugę. Pomimo ostrzału porty morskie nadal funkcjonują zgodnie z wymogami bezpieczeństwa" - przekazał wicepremier Ukrainy.
Nasila się wojna morska między Rosją a Ukrainą
Porty w obwodzie odeskim nad Morzem Czarnym mają kluczowe znaczenie dla ukraińskiego handlu zagranicznego i przetrwania działania gospodarki w czasie wojny.
W ciągu prawie czterech lat wojny rola Odessy i dwóch jej portów - Piwdennyja i Czarnomorska - jako głównych węzłów handlowych rosła, ponieważ inne ukraińskie porty zostały zniszczone lub zajęte przez siły rosyjskie.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy nasiliła się wojna morska między Ukrainą a Rosją. Kijów coraz częściej wykorzystuje swoje drony morskie do ataków na statki należące do rosyjskiej floty cieni. Jednocześnie Moskwa nasiliła ataki na Odessę i jej infrastrukturę portową.
Próba ataku na rezydencję Putina? Rosja oskarża Kijów
Wcześniej we wtorek Moskwa ustami rzecznika Kremla Dymitra Ławrowa oskarżyła Kijów o próbę zaatakowania 91 dronami rezydencji przywódcy Rosji Władimira Putina. Liczby MSZ rozmijają się z danymi ministerstwa obrony - według niego strącono bądź przechwycono 89 bezzałogowców, ale nad całym terytorium Rosji.
Moskwa nie przedstawiła dotąd dowodów na poparcie twierdzeń, jakoby Ukraina próbowała zaatakować rezydencję Putina - zauważa agencja Reutera.
Kijów odrzucił rosyjskie twierdzenia jako bezpodstawne i mające na celu podważenie negocjacji pokojowych.