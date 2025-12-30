W skrócie Rosja przeprowadziła atak na ukraińskie porty w obwodzie odeskim, trafiając cywilny statek ze zbożem i zbiorniki magazynowe ropy.

Ukraińskie porty, mimo ataków, nadal funkcjonują, a ich rola w handlu międzynarodowym jest kluczowa dla kraju podczas wojny.

Tymczasem Rosja oskarżyła Ukrainę o próbę ataku dronami na rezydencję Putina, czemu Kijów stanowczo zaprzecza.

Wicepremier Ukrainy Ołęksij Kułeba poinformował we wtorek w południe w mediach społecznościowych o kolejnym ataku Rosji.

Rosja zaatakowała ukraińskie porty. Trafiony cywilny statek

Tym razem agresor uderzył w infrastrukturę portową w obwodzie odeskim nad Morzem Czarnym.

"W wyniku ataku wroga odnotowano uszkodzenia obiektów w portach Piwdennyj i Czarnomorsk" - przekazał Kułeba.

Dodał, że według wstępnych informacji jedna osoba została ranna. Na miejscu zdarzenia trwa akcja ratunkowa.

W wyniku ataku uszkodzone zostały zbiorniki magazynowania ropy naftowej jednego z przedsiębiorstw przemysłowych, a także cywilny statek ze zbożem pod banderą Panamy, który znajdował się na terenie portu".

"To kolejny celowy atak Rosji na cywilną infrastrukturę portową. Wróg próbuje zakłócić logistykę i utrudnić żeglugę. Pomimo ostrzału porty morskie nadal funkcjonują zgodnie z wymogami bezpieczeństwa" - przekazał wicepremier Ukrainy.

Nasila się wojna morska między Rosją a Ukrainą

Porty w obwodzie odeskim nad Morzem Czarnym mają kluczowe znaczenie dla ukraińskiego handlu zagranicznego i przetrwania działania gospodarki w czasie wojny.

W ciągu prawie czterech lat wojny rola Odessy i dwóch jej portów - Piwdennyja i Czarnomorska - jako głównych węzłów handlowych rosła, ponieważ inne ukraińskie porty zostały zniszczone lub zajęte przez siły rosyjskie.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy nasiliła się wojna morska między Ukrainą a Rosją. Kijów coraz częściej wykorzystuje swoje drony morskie do ataków na statki należące do rosyjskiej floty cieni. Jednocześnie Moskwa nasiliła ataki na Odessę i jej infrastrukturę portową.

Próba ataku na rezydencję Putina? Rosja oskarża Kijów

Wcześniej we wtorek Moskwa ustami rzecznika Kremla Dymitra Ławrowa oskarżyła Kijów o próbę zaatakowania 91 dronami rezydencji przywódcy Rosji Władimira Putina. Liczby MSZ rozmijają się z danymi ministerstwa obrony - według niego strącono bądź przechwycono 89 bezzałogowców, ale nad całym terytorium Rosji.

Moskwa nie przedstawiła dotąd dowodów na poparcie twierdzeń, jakoby Ukraina próbowała zaatakować rezydencję Putina - zauważa agencja Reutera.

Kijów odrzucił rosyjskie twierdzenia jako bezpodstawne i mające na celu podważenie negocjacji pokojowych.

