Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Rosja uderzyła w ukraińskie porty. Trafiono dwa cywilne statki

Paulina Eliza Godlewska

Paulina Eliza Godlewska

Rosja uderzyła w cywilną infrastrukturę portową w obwodzie odeskim - poinformował wicepremier Ukrainy Ołeksij Kułeba. Trafione zostały dwa cywilne statki ze zbożem. Marynarka Wojenna Kijowa uściśliła, jak doszło do ataku i o które jednostki chodzi.

Uszkodzone i spalone zbiorniki przemysłowe z widocznymi śladami pożaru oraz dymem unoszącym się w tle, otoczone przez konstrukcje metalowe i budynki przemysłowe.
Rosja zaatakowała infrastrukturę cywilną w portach w obwodzie odeskimPUSTE

Wicepremier Ukrainy Ołęksij Kułeba poinformował we wtorek w południe w mediach społecznościowych o kolejnym ataku Rosji. Marynarka Wojenna Kijowa potwierdziła następnie doniesienia i uściśliła, jakie jednostki zaatakowano.

Rosja zaatakowała ukraińskie porty. Trafiono dwa cywilne statki

Tym razem agresor uderzył w infrastrukturę portową w obwodzie odeskim nad Morzem Czarnym.

"W wyniku ataku wroga odnotowano uszkodzenia obiektów w portach Piwdennyj i Czarnomorsk" - przekazał w południe Kułeba.

Dodał, że według wstępnych informacji jedna osoba została ranna. Na miejscu zdarzenia trwa akcja ratunkowa.

Zobacz również:

Premier Donald Tusk
Polska

"Po raz pierwszy od początku wojny". Premier o przełomowej deklaracji USA

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Jak początkowo informował Kułeba - w wyniku ataku uszkodzone zostały zbiorniki magazynowania ropy naftowej jednego z przedsiębiorstw przemysłowych, a także cywilny statek ze zbożem pod banderą Panamy, który znajdował się na terenie portu".

    "To kolejny celowy atak Rosji na cywilną infrastrukturę portową. Wróg próbuje zakłócić logistykę i utrudnić żeglugę. Pomimo ostrzału porty morskie nadal funkcjonują zgodnie z wymogami bezpieczeństwa" - przekazał wicepremier Ukrainy.

    W godzinach popołudniowych do sprawy odniosła się Marynarka Wojenna Kijowa.

    Jak przekazano - rosyjskie drony szturmowe zaatakowały dwa cywilne statki wchodzące do ukraińskiego portu nad Morzem Czarnym w celu załadunku pszenicy. Były to statki Emmakris III i Captain Karam - czytamy w poście zamieszczonym na Telegramie.

    Nasila się wojna morska między Rosją a Ukrainą

    Porty w obwodzie odeskim nad Morzem Czarnym mają kluczowe znaczenie dla ukraińskiego handlu zagranicznego i przetrwania działania gospodarki w czasie wojny.

    W ciągu prawie czterech lat wojny rola Odessy i dwóch jej portów - Piwdennyja i Czarnomorska - jako głównych węzłów handlowych rosła, ponieważ inne ukraińskie porty zostały zniszczone lub zajęte przez siły rosyjskie.

    W ciągu ostatnich kilku miesięcy nasiliła się wojna morska między Ukrainą a Rosją. Kijów coraz częściej wykorzystuje swoje drony morskie do ataków na statki należące do rosyjskiej floty cieni. Jednocześnie Moskwa nasiliła ataki na Odessę i jej infrastrukturę portową.

    Próba ataku na rezydencję Putina? Rosja oskarża Kijów

    Wcześniej we wtorek Moskwa ustami rzecznika Kremla Dymitra Ławrowa oskarżyła Kijów o próbę zaatakowania 91 dronami rezydencji przywódcy Rosji Władimira Putina. Liczby MSZ rozmijają się z danymi ministerstwa obrony - według niego strącono bądź przechwycono 89 bezzałogowców, ale nad całym terytorium Rosji.

    Moskwa nie przedstawiła dotąd dowodów na poparcie twierdzeń, jakoby Ukraina próbowała zaatakować rezydencję Putina - zauważa agencja Reutera.

    Kijów odrzucił rosyjskie twierdzenia jako bezpodstawne i mające na celu podważenie negocjacji pokojowych.

    Zobacz również:

    Kremlowscy politycy w oczekiwaniu na Putina. Od lewej: doradca Putina Jurij Uszakow, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow i wicepremier Aleksandr Nowak
    Świat

    Trump rzucił groźbę w kierunku sojusznika Rosji. Kreml reaguje

    Paulina Eliza Godlewska
    Paulina Eliza Godlewska
    Marcin Bosacki w "Graffiti": Nie planujemy wysyłania wojsk na UkrainęPolsat News
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze