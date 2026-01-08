W skrócie Rosjanie przeprowadzili nocny atak na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, odcinając od prądu ponad milion osób.

Skutkiem ataku było wyłączenie ośmiu kopalni i utrudnienia w dostępie do energii w kilku regionach, najmocniej dotknięte były obwody zaporoski i dniepropietrowski.

Trudne warunki pogodowe, zbliżające się mrozy oraz wielogodzinne opóźnienia pociągów pogłębiają kryzys energetyczny w Ukrainie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ministerstwo Energii Ukrainy potwierdziło, że w nocy ze środy na czwartek siły rosyjskie uderzyły w infrastrukturę energetyczną w obwodach dniepropietrowskim i zaporoskim. - Był to pierwszy całkowity blackout w całym regionie w ostatnich latach - powiedział gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fiodorow.

Według Kyiv Independent prąd przestał docierać do gospodarstw, w których mieszka łącznie ponad milion osób. Z kolei agencja Unian informuje, że w czwartek rano 800 tysięcy mieszkańców regionu nadal nie mogło korzystać z urządzeń elektrycznych.

"Prace naprawcze trwają, aby jak najszybciej przywrócić światło i ciepło konsumentom. Infrastruktura społeczna i krytyczna jest zasilana częściowo" - informował pełniący obowiązki ministra energii Ukrainy Artem Nekrasow.

Blackout w Ukrainie. Mer Dniepru: Sytuacja nadzwyczajna w skali kraju

Po atakach na Dniepr mer miasta Borys Fiłatow oświadczył, że doszło tam do "sytuacji nadzwyczajnej w skali całego państwa".

"Z czysto technicznego punktu widzenia, w Dnieprze panuje jedna z najtrudniejszych sytuacji. To naprawdę jest sytuacja nadzwyczajna w skali państwa" - napisał Fiłatow na Telegramie.

"Z rzeczy najważniejszych. Szpitale stopniowo odzyskują światło. (...) Przywrócono też dostawy prądu kanalizacji miejskiej" - dodał.

Mer Dniepru zapewnił także o powolnej stabilizacji sytuacji z dostawami wody, co ma być zasługą ekip remontowych. "Jeśli chodzi o ciepło, wczoraj wszystkie kotłownie były bez prądu. Dziś dokładamy wszelkich wysiłków, aby wznowić ich działalność" - podkreślił.

Ataki skrytykował także Wołodymyr Zełenski, który podkreślił, że w "ważne jest, aby nasi partnerzy na świecie reagowali na to znęcanie się Rosji nad ludźmi".

"Nie ma żadnego sensu wojskowego w takich uderzeniach w energetykę i infrastrukturę, które pozostawiają ludzi bez energii elektrycznej i ogrzewania w warunkach zimy" - napisał prezydent Ukrainy na Telegramie.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie odcięli od prądu osiem kopalni

Dodajmy, że w wyniku ataku w obwodzie dniepropietrowskim osiem kopalni zostało wyłączonych z zasilania. "Wszyscy pracownicy zostali wyciągnięci na powierzchnię" - przekazał ukraiński resort energii.

Zasilanie w Zaporożu zostało przywrócone. Technicy kontynuują prace naprawcze w pozostałych regionach. W związku z awariami zdecydowano się wprowadzić kolejne przerwy w dostawie prądu w obwodach charkowskim, połtawskim i sumskim.

Nasilenie ataków na obiekty ciepłownicze Ukraińcy zauważają od minionego poniedziałku. Uderzono m.in. w jedną z elektrowni w obwodzie donieckim. Ponadto, jak podał Unian, Rosjanie mogą prowadzić kilkudniowy ostrzał, żeby zniszczyć kolejną samodzielną stację transformatorową.

Mrozy w Ukrainie. Rosja chce zbudować przewagę

Zdaniem autorów Kyiv Independent Rosja stara się doprowadzić do wykluczenia energetycznego Ukraińców jeszcze przed mrozami, które mają nadejść w przyszłym tygodniu. Po niedzieli temperatura powietrza w Zaporożu spadnie kilka stopni poniżej zera, a minimalnie może wynieść nawet -11 st. Celsjusza.

W czwartek - dzień po ostatnim nocnym bombardowaniu przez Rosjan - do południa na terenie Ukrainy otrzymano ponad 250 zgłoszeń dotyczących wypadków drogowych, z czego 43 dotyczą wypadków z ofiarami. Powodem jest trudna sytuacja wywołana przez nasilenie się zimowych warunków pogodowych.

Obywatele są zachęcani, by nie odbywali niepotrzebnie długich podróży. Z powodu obfitych opadów śniegu i awarii zasilania w czwartek 66 pociągów miało opóźnienia, z czego na dwa pasażerowie czekali ponad trzy godziny.

Źródła: Unian, Ukrinform, Kyiv Independent

"Polityczny WF": Czy to nowa gwiazda PiS? Typują go na "technicznego premiera" INTERIA.PL