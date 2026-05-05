Rosja uderzyła w odeski port. Uszkodzono cywilny statek pod obcą banderą

Maria Literacka

Podczas rosyjskiego ataku na port w Odessie uszkodzony został cywilny statek pod banderą Wysp Cooka. Rosja nie skomentowała dotychczas płynących z Ukrainy doniesień. W tym kontekście uwagę zwracają informacje ustalone przez agencję AFP na przełomie 2025 i 2026 r., dotyczące jednostek floty cieni zarejestrowanych na Pacyfiku.

Tankowiec bandery Mozambiku podejrzewany o przynależność do rosyjskiej floty 23 marca 2026 r.
Zdjęcie ilustracyjneTHIBAUD MORITZAFP

W skrócie

  • Rosja przeprowadziła atak na port w Odessie, podczas którego uszkodzony został cywilny statek pod banderą Wysp Cooka.
  • Atak na obwód połtawski spowodował cztery zgony i 31 rannych.
  • W latach 2024-2025 kilkanaście tankowców zarejestrowanych na Wyspach Cooka pojawiło się na czarnych listach państw zachodnich za podejrzenia o przemyt rosyjskiego i irańskiego paliwa.
Podczas wtorkowego ataku na port w Odessie Rosjanie uszkodzili cywilny statek płynący pod banderą Wysp Cooka - podaje Reuters. Władze portu ukraińskiego przekazały, że żaden członek załogi nie ucierpiał, a port kontynuował działalność.

Rosyjskie naloty na Ukrainę. Zaatakowano port w Odessie

W nocy z poniedziałku na wtorek Rosja zaatakowała także obwód połtawski na północnym wschodzie Ukrainy. Naloty przeprowadzono z wykorzystaniem rakiet i dronów, a szef wojskowych władz regionu Witalij Diakiwnycz przekazał informację o czterech ofiarach śmiertelnych oraz 31 rannych.

Rosyjskie ataki odbywają się w dzień po tym, jak Kreml zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Tymczasowy rozejm ma obowiązywać 8 i 9 maja w związku obchodami Dnia Zwycięstwa.

Zdaniem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego nikt nie zwrócił się oficjalnie z taką propozycją do władz Ukrainy. W odpowiedzi ogłosił "reżim ciszy", czyli wstrzymanie ognia od północy z wtorku na środę.

"Uważamy, że życie ludzkie ma nieporównywalnie większą wartość niż 'obchody' jakiejkolwiek rocznicy. W związku z tym ogłaszamy reżim ciszy, począwszy od północy w nocy z 5 na 6 maja. W czasie, jaki pozostał do tego momentu, realistyczne jest zapewnienie ciszy" - zakomunikował Zełenski we wpisie zamieszczonym na Telegramie.

Rosyjska flota cieni a bandera Wysp Cooka

W kontekście wtorkowego ataku na odeski port uwagę zwracają doniesienia z przełomu 2025 i 2026 r. W grudniu 2025 r. agencja AFP informowała o wynikach analizy danych pochodzących z list sankcyjnych.

Informacje dotyczące sankcji Stanów Zjednoczonych wskazały 20 tankowców zarejestrowanych na Wyspach Cooka. Jednostki podejrzewano o przemyt rosyjskiego i irańskiego paliwa w latach 2024-2025.

Kolejne 14 tankowców pływających pod banderą Wysp Cooka znajdowało się na czarnej liście w bazie danych brytyjskich sankcji obejmującej ten sam okres.

Ustalenia Nowej Zelandii. 19 tankowców floty cienia

W styczniu 2026 r. AFP przekazało kolejne informacje w tej sprawie. Agencja podała, że w 2024 r. Nowa Zelandia zgłosiła władzom Wysp Cooka istnienie "floty cienia" składającej się z 19 tankowców podejrzanych o przemyt ropy naftowej dla Rosji i Iranu.

Archipelag, jak ustaliło AFP, jest siedzibą międzynarodowego rejestru statków, który za opłatą wynoszącą kilka tysięcy dolarów umożliwia zagranicznym jednostkom pływanie pod ich banderą.

Na liście znalazł się tankowiec Arabesca, który zawijał do rosyjskich portów nad Morzem Bałtyckim. W 2025 r. jednostkę umieszczono na czarnej liście w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Szwajcarii i Unii Europejskiej w związku z przemytem rosyjskiej ropy.

Lista sporządzona przez Nową Zelandię została przekazana Wyspom Cooka w 2024 r.

