W skrócie W wyniku rosyjskiego ataku dronowo-rakietowego na obwód charkowski zginęły cztery osoby, a ponad 20 zostało rannych.

Rozmowy pokojowe między Ukrainą a Rosją utknęły w martwym punkcie z powodu trwającej wojny USA z Iranem.

Przedstawiciele USA i Ukrainy rozważają wizytę amerykańskich wysłanników pokojowych w Kijowie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W miejscowości Czuhujiw w wyniku rosyjskiego ataku zginęły cztery osoby: dwaj mężczyźni w wieku 70 i 56 lat oraz dwie kobiety, 22-letnia i 70-letnia - poinformował na Telegramie gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.

Rannych zostało z kolei sześć osób - przekazała burmistrz miasta Halyna Minajewa. Syniehubow dodał, że Rosjanie zaatakowali także w Charkowie, gdzie 15 osób wymagało pomocy medycznej, w tym troje dzieci.

Do ataku dronów doszło również w Sewastopolu na anektowanym przez Rosję Krymie, gdzie stacjonuje rosyjska Flota Czarnomorska. Lokalny gubernator Michaił Rozwożajew poinformował na Telegramie, że systemy obrony przeciwlotniczej odparły nalot.

Wojna w Ukrainie. Działania pokojowe utknęły w martwym punkcie

Do najnowszej fali ataków doszło w czasie, gdy Wołodymyr Zełenski wracał do Kijowa po rozmowach w Londynie z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Liderzy tych państw oświadczyli, że są gotowi poprzeć rozmowy w sprawie zawieszenia broni.

Prowadzone pod auspicjami USA wysiłki pokojowe między Ukrainą a Rosją utknęły jednak w martwym punkcie. Waszyngton koncentruje się obecnie na szukaniu rozwiązania wojny z Iranem.

Zełenski przekazał też, że odbył "pozytywną" rozmowę z amerykańskimi wysłannikami Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Chwalił ich - jak to ujął - za gotowość do podjęcia w najbliższych tygodniach działań na rzecz zakończenia wojny.

Jednocześnie przedstawiciele USA i Ukrainy nadal rozmawiają o możliwej wizycie Witkoffa i Kushnera w Kijowie. Niewykluczone, że mogłoby do niej dojść w nadchodzących tygodniach - ustaliła agencja Reutera u źródła zbliżonego do sprawy. Byłaby to pierwsza oficjalna wizyta obu wysłanników w Ukrainie. Wcześniej udali się oni do Moskwy na rozmowy z rosyjskimi przedstawicielami.

W ostatnim miesiącu Rosja atakowała Ukrainę pociskami Oriesznik, a Ukraina nasiliła uderzenia w rosyjską infrastrukturę energetyczną. Zarówno Moskwa, jak i Kijów przekonują, że uzyskanie przewagi na polu walki wzmacnia ich pozycję przy stole negocjacyjnym.

Źródło: Reuters





Dziemianowicz-Bąk w "Gościu Wydarzeń" o wyborach w Krakowie: To nie bój o przywództwo na lewicy Polsat News