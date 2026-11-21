W skrócie W nocnych atakach Rosji na Krzywy Róg zginęli siedmioletni chłopiec oraz dwudziestoletnia ratowniczka medyczna.

Liczba poszkodowanych w Krzywym Rogu wzrosła do 58 osób, wśród których jest sześcioro dzieci oraz kilku pracowników służb ratunkowych.

Ataki uszkodziły budynki mieszkalne, szpital, placówki edukacyjne, karetkę pogotowia oraz infrastrukturę w innych miejscowościach obwodu dniepropietrowskiego.

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O ofiarach w Krzywym Rogu poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych Ołeksandr Wiłkuł, szef Rady Obrony Miasta Krzywy Róg, przekazując informację o śmierci 7-letniego chłopca i 20-letniej ratowniczki medycznej.

"Liczba poszkodowanych wzrosła rano do 58 osób, w tym sześcioro dzieci, trzech lekarzy pogotowia ratunkowego oraz pracowników Państwowej Służby Ratowniczej, którzy udzielali pomocy ludziom" - napisał na Telegramie.

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Do szpitali przewieziono 28 rannych, wśród nich pięcioro dzieci. 11 z nich jest w stanie ciężkim, a na oddziale intensywnej terapii przebywa 5 osób.

Służby pracują nad usunięciem skutków zniszczeń - w centrum doszło do czterech już ugaszonych pożarów. Uszkodzeniom uległ szereg budynków, w tym mieszkalnych, szpital, placówki edukacyjne, zniszczono również samochody oraz karetkę pogotowia.

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Krzywy Róg to miejscowość, w której urodził się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Szef regionalnej administracji wojskowej Ołeksandr Hanża napisał też o skutkach uderzeń w innych miejscowościach obwodu dniepropietrowskiego.

W miejscowości Obuchów uszkodzony został dom prywatny, ranni zostali 77-letni mężczyzna oraz kobiety w wieku 61 i 75 lat. Uderzenia trafiły także w infrastrukturę w mieście Dniepr i pobliską miejscowość Jawornyćke, gdzie trafiono w bloki i domy prywatne.



