W skrócie Rosja przeprowadziła ataki na Ukrainę, w tym atak drona na autobus w obwodzie dniepropietrowskim, gdzie zginęło pięć osób.

Pociąg pasażerski relacji Kijów-Mikołajów został trafiony, jednak pasażerowie i załoga zostali wcześniej ewakuowani.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o ataku na statek towarowy w porcie Czarnomorsk, nie podając szczegółów.

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W obwodzie dniepropietrowskim rosyjski dron uderzył w autobus. Jak przekazał gubernator regionu, zginęło pięć osób, a co najmniej siedem zostało rannych.

Rosjanie zaatakowali również pociąg pasażerski relacji Kijów-Mikołajów. Koleje ukraińskie poinformowały, że przed uderzeniem udało się ewakuować pasażerów oraz członków załogi.

Kolejny atak miał miejsce w obwodzie odeskim. Rosyjskie Ministerstwo Obrony przekazało, że trafiony został statek towarowy w czarnomorskim porcie Czarnomorsk.

Rosyjski dron uderzył w autobus. Pięć osób nie żyje

Do tragicznego w skutkach ataku doszło w środę w obwodzie dniepropietrowskim. Według przekazanych przez gubernatora regionu informacji rosyjski dron uderzył w autobus.

Zginęło pięć osób, a co najmniej siedem zostało rannych.

To kolejny w ostatnich miesiącach rosyjski atak na transport cywilny w tym regionie. 1 sierpnia dron FPV uderzył w rejsowy mikrobus w rejonie nikopolskim. Rannych zostało siedem osób, w tym 16-letni chłopiec. Dwóch poszkodowanych było w ciężkim stanie

Atak na pociąg Kijów-Mikołajów. Pasażerowie ewakuowani

O ataku na pociąg poinformował prezes zarządu Ukrzaliznyci Ołeksandr Percowski. Rosjanie trafili w skład nr 122 kursujący na trasie Kijów-Mikołajów.

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Jak przekazał, zespół monitorujący kolei odpowiednio wcześniej wydał polecenie ewakuacji pasażerów oraz załogi pociągu i lokomotywy.

- Wróg kontynuuje terrorystyczne polowanie na pociągi pasażerskie. Trafili w pociąg nr 122 Kijów-Mikołajów. Zespół monitorujący Ukrzaliznyci z wyprzedzeniem wydał polecenie ewakuacji załogi lokomotywy, pociągu i pasażerów. Wszyscy są cali - przekazał Percowski.

Dla podróżnych organizowany jest transport autobusowy do Mikołajowa, aby mogli dotrzeć do celu podróży.

Rosyjskie ataki na pociągi w Ukrainie

To kolejny w ostatnich tygodniach atak na ukraińską kolej. 13 września na Wołyniu, około dwóch kilometrów od granicy z Polską, Rosja uderzyła w lokomotywę pociągu pasażerskiego. Także wtedy zespół monitorujący wcześniej ostrzegł załogę o zagrożeniu i nikt nie został ranny.

23 sierpnia w obwodzie odeskim rosyjski dron uderzył natomiast w lokomotywę pociągu Żytomierz-Odessa. Na pokładzie znajdowały się 593 osoby, w tym 15 dzieci. Wśród pasażerów i pracowników kolei nie było poszkodowanych.

Rosja informuje o uderzeniu w statek w porcie Czarnomorsk

W środę rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało również o uderzeniu w statek towarowy znajdujący się w ukraińskim porcie Czarnomorsk w obwodzie odeskim.

W przekazanym przez Reutersa komunikacie rosyjski resort nie podał dalszych szczegółów dotyczących statku ani skutków uderzenia.

Źródła: Reuters, Unian



