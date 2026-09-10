Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Rosja uderzyła w Kijów i Pawłohrad. Cztery osoby zginęły, ponad 60 rannych

Agata Sucharska

Agata Sucharska

Rosja przeprowadziła w czwartek kolejną serię ataków na ukraińskie miasta. W Pawłohradzie zginęły cztery osoby, a ponad 60 zostało rannych, w tym trzech nastolatków. Wieczorem eksplozje ponownie rozległy się w Kijowie. Obrona powietrzna odpierała atak dronów, a bezzałogowce spadły na budynki biurowe w dwóch dzielnicach stolicy.

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Ratownicy gaszą pożar w miejscu ataku powietrznego w Pawłohradzie w obwodzie dniepropietrowskim, w czasie trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
Rosja ponownie zaatakowała KijówHandoutAFP

W skrócie

  • Rosja przeprowadziła serię ataków na miasta Ukrainy, w tym Pawłohrad i Kijów, powodując ofiary śmiertelne i rannych.
  • W Pawłohradzie w wyniku ataku zginęły cztery osoby, ponad 60 zostało rannych, a pożary uszkodziły samochody oraz budynki handlowe.
  • Nocą z 9 na 10 września rosyjska armia użyła 149 dronów różnych typów, z których 128 zostało zestrzelonych lub unieszkodliwionych.
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W czwartek wieczorem w Kijowie ponownie ogłoszono alarm w związku z atakiem rosyjskich bezzałogowców. W mieście słychać było eksplozje, a ukraińska obrona przeciwlotnicza rozpoczęła zwalczanie nadlatujących maszyn.

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w rejonie obołońskim jeden z dronów spadł na dwupiętrowy budynek biurowy.

Ukraińskie Siły Powietrzne przekazały z kolei, że nad stolicą poruszał się reaktywny bezzałogowiec.

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Niedługo później Kliczko poinformował o kolejnym uderzeniu. Tym razem dron miał trafić w dach czteropiętrowego centrum biznesowego w rejonie sołomiańskim. Na miejsce skierowano służby ratunkowe.

Władze zaapelowały do mieszkańców, by pozostawali w schronach do czasu oficjalnego odwołania alarmu.

Ukraina. Rosyjski atak na Pawłohrad. Cztery osoby nie żyją

Do znacznie tragiczniejszego w skutkach ataku doszło wcześniej w Pawłohradzie w obwodzie dniepropietrowskim.

Szef władz obwodowych Ołeksandr Hanża poinformował, że w wyniku rosyjskiego uderzenia zginęły cztery osoby, a co najmniej 60 zostało rannych.

"Wśród rannych jest troje dzieci. To chłopcy w wieku 13, 14 i 15 lat. Takie są tragiczne skutki rosyjskiego ataku na Pawłohrad" - przekazał.

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Po uderzeniu w mieście wybuchły rozległe pożary. Płonęły samochody, pawilony handlowe oraz sklep. Na miejscu pracowali strażacy, ratownicy i pozostałe służby.

Ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych podała, że podczas usuwania skutków ataku rannych zostało także dwóch jej funkcjonariuszy. Obaj zostali przewiezieni do szpitala.

Pawłohrad leży w obwodzie dniepropietrowskim i jest ważnym punktem na trasach prowadzących w kierunku wschodniej części kraju oraz rejonów znajdujących się w pobliżu frontu.

Wojna w Ukrainie. 149 dronów jednej nocy. Rosja nasila ataki

Czwartkowe uderzenia były kolejnymi z serii rosyjskich ataków przeprowadzonych tego dnia na Ukrainę. W nocy z 9 na 10 września rosyjska armia wysłała nad Ukrainę 149 bezzałogowców różnych typów, w tym drony uderzeniowe oraz maszyny reaktywne.

Według ukraińskich Sił Powietrznych 128 z nich zostało zestrzelonych lub unieszkodliwionych. Trafienia odnotowano jednak w kilkunastu miejscach.

Tego samego dnia Rosja zaatakowała także inne ukraińskie miasta. Eksplozje słychać było m.in. w Łucku, a uderzenie odnotowano również w obwodzie kijowskim. W ostatnich tygodniach rosyjska armia regularnie wykorzystuje do ataków na ukraińskie miasta zarówno drony Shahed, jak i szybsze bezzałogowce z napędem odrzutowym.

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