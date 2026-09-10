W skrócie
- Rosja przeprowadziła serię ataków na miasta Ukrainy, w tym Pawłohrad i Kijów, powodując ofiary śmiertelne i rannych.
- W Pawłohradzie w wyniku ataku zginęły cztery osoby, ponad 60 zostało rannych, a pożary uszkodziły samochody oraz budynki handlowe.
- Nocą z 9 na 10 września rosyjska armia użyła 149 dronów różnych typów, z których 128 zostało zestrzelonych lub unieszkodliwionych.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
W czwartek wieczorem w Kijowie ponownie ogłoszono alarm w związku z atakiem rosyjskich bezzałogowców. W mieście słychać było eksplozje, a ukraińska obrona przeciwlotnicza rozpoczęła zwalczanie nadlatujących maszyn.
Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w rejonie obołońskim jeden z dronów spadł na dwupiętrowy budynek biurowy.
Ukraińskie Siły Powietrzne przekazały z kolei, że nad stolicą poruszał się reaktywny bezzałogowiec.
Niedługo później Kliczko poinformował o kolejnym uderzeniu. Tym razem dron miał trafić w dach czteropiętrowego centrum biznesowego w rejonie sołomiańskim. Na miejsce skierowano służby ratunkowe.
Władze zaapelowały do mieszkańców, by pozostawali w schronach do czasu oficjalnego odwołania alarmu.
Ukraina. Rosyjski atak na Pawłohrad. Cztery osoby nie żyją
Do znacznie tragiczniejszego w skutkach ataku doszło wcześniej w Pawłohradzie w obwodzie dniepropietrowskim.
Szef władz obwodowych Ołeksandr Hanża poinformował, że w wyniku rosyjskiego uderzenia zginęły cztery osoby, a co najmniej 60 zostało rannych.
"Wśród rannych jest troje dzieci. To chłopcy w wieku 13, 14 i 15 lat. Takie są tragiczne skutki rosyjskiego ataku na Pawłohrad" - przekazał.
Po uderzeniu w mieście wybuchły rozległe pożary. Płonęły samochody, pawilony handlowe oraz sklep. Na miejscu pracowali strażacy, ratownicy i pozostałe służby.
Ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych podała, że podczas usuwania skutków ataku rannych zostało także dwóch jej funkcjonariuszy. Obaj zostali przewiezieni do szpitala.
Pawłohrad leży w obwodzie dniepropietrowskim i jest ważnym punktem na trasach prowadzących w kierunku wschodniej części kraju oraz rejonów znajdujących się w pobliżu frontu.
Wojna w Ukrainie. 149 dronów jednej nocy. Rosja nasila ataki
Czwartkowe uderzenia były kolejnymi z serii rosyjskich ataków przeprowadzonych tego dnia na Ukrainę. W nocy z 9 na 10 września rosyjska armia wysłała nad Ukrainę 149 bezzałogowców różnych typów, w tym drony uderzeniowe oraz maszyny reaktywne.
Według ukraińskich Sił Powietrznych 128 z nich zostało zestrzelonych lub unieszkodliwionych. Trafienia odnotowano jednak w kilkunastu miejscach.
Tego samego dnia Rosja zaatakowała także inne ukraińskie miasta. Eksplozje słychać było m.in. w Łucku, a uderzenie odnotowano również w obwodzie kijowskim. W ostatnich tygodniach rosyjska armia regularnie wykorzystuje do ataków na ukraińskie miasta zarówno drony Shahed, jak i szybsze bezzałogowce z napędem odrzutowym.