W skrócie Prezydent Ukrainy poinformował, że rosyjskie siły zbombardowały magazyn przechowujący zużyte paliwo jądrowe w okolicach czarnobylskiej elektrowni, ale poziom promieniowania nie uległ zmianie.

Według informacji MAEA budynek magazynu został znacznie uszkodzony, lecz w chwili ataku nie magazynowano tam zużytego paliwa i nie było ofiar.

MAEA skierowała zespół na miejsce ataku w celu oceny sytuacji, a Rosja publicznie nie odniosła się do tego zdarzenia.

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Strona ukraińska poinformowała o zdarzeniu Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA).

Jak przekazała MAEA, cytowana przez agencję Reutera, atak znacznie uszkodził budynek przyjmujący paliwo, znajdujący się kilka metrów od miejsca, w którym przechowywane są "duże ilości materiałów jądrowych".

Kijowska państwowa agencja atomowa Energoatom oświadczyła, że w momencie ataku w budynku nie było przechowywane żadne zużyte paliwo. Pożar, który wybuchł w wyniku ataku, został ugaszony i nie odnotowano żadnych ofiar.

Ukraina. Rosyjski atak w pobliżu Czarnobyla. "Niezwykle podłe"

Rosja nie skomentowała publicznie rzekomego ataku na obiekt, który znajduje się około 15 km od elektrowni w Czarnobylu, miejsca najgorszej katastrofy jądrowej na świecie.

"Niezwykle ważny obiekt infrastruktury - i niezwykle podły rosyjski atak" - napisał Zełenski na X, dodając, że Rosja użyła drona bojowego typu Shahed.

"Na chwilę obecną nie odnotowano odczytów przekraczających normalny poziom promieniowania tła. Jednak z pewnością wzrosła bezczelność Rosji, która już dawno przekroczyła wszelkie granice" - ocenił.

Atak na magazyn zużytego paliwa jądrowego w Ukrainie. MAEA udaje się z kontrolą

W oświadczeniu MAEA poinformowała również, że na miejsce skierowano zespół, "aby zbadać skutki ataku".

W lutym 2025 r. rosyjski dron typu Shahed uszkodził kopułę ochronną nad reaktorem w Czarnobylu, który uległ zniszczeniu w wyniku wybuchu i stopienia rdzenia w kwietniu 1986 r. Rosja, która regularnie atakuje ukraińskie miasta i infrastrukturę za pomocą dronów i rakiet, zaprzeczyła, jakoby była za to odpowiedzialna.

Kijów i Moskwa wzajemnie oskarżają się również o ataki na okupowaną przez Rosję elektrownię jądrową w Zaporożu w południowo-wschodniej Ukrainie - największy taki obiekt w Europie.

Źródło: Reuters





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