W skrócie Rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę portową w rejonie miasta Izmaił przy granicy z Rumunią.

W obwodzie odeskim uszkodzony został też cywilny statek pływający pod banderą Togo. W wyniku uderzenia ranne zostały cztery osoby.

Dzień wcześniej Ukraińcy przeprowadzili atak na największe centrum logistyczne firmy Wildberries w Rosji. W jego wyniku zginął 83-letni mężczyzna.

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O ataku poinformowały w poniedziałek władze, na które powołała się agencja Reutera. Z ich relacji wynika, że w nocy doszło do uderzenia na infrastrukturę portową w rejonie miasta Izmaił w południowej części obwodu odeskiego w Ukrainie.

Władze poinformowały w komunikacie, który pojawił się na platformie Telegram, że pożary spowodowane atakiem zostały ugaszone. Reuters zwrócił przy tym uwagę, że Izmaił, położony przy granicy z Rumunią, jest największym portem Ukrainy nad Dunajem.

Ukraina. Rosja uszkodziła w statek cywilny w obwodzie odeskim, są ranni

Reuters poinformował też, że rosyjski atak na infrastrukturę portową w południowej Ukrainie, w obwodzie odeskim, spowodował ponadto uszkodzenie cywilnego statku pływającego pod banderą Togo. Nie wiadomo jednak, w którym konkretnie porcie doszło do uderzenia.

Szef władz obwodowych Ołeh Kiper ujawnił, że w wyniku ataku cztery osoby zostały ranne. Pożary spowodowane uderzeniem zostały ugaszone.

"Niestety, cztery osoby odniosły obrażenia; trzy z nich trafiły do szpitala, a jedna znajduje się w stanie krytycznym. Wszystkim udzielono niezbędnej pomocy medycznej" - napisał Kiper.

Dodajmy, że serwis Ukraińska Prawda, powołując się na dane Sił Zbrojnych, poinformował, że w nocy z niedzieli na poniedziałekRosja zaatakowała Ukrainę przy użyciu 128 bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed.

Rosja uderzyła w Ukrainę. Przechwycono 106 dronów Kremla

Do godziny 7 w poniedziałek obronie przeciwlotniczej udało się unieszkodliwić 106 wrogich dronów. Pozostałe uderzyły w 14 lokalizacjach. Ponadto w dwóch miejscach znaleziono fragmenty zniszczonych maszyn.

"Atak powietrzny został odparty przez lotnictwo, wojska rakietowej obrony przeciwlotniczej, jednostki walki elektronicznej i bezzałogowych systemów oraz mobilne grupy ogniowe Sił Zbrojnych Ukrainy" - podał serwis Ukraińska Prawda.

Ukraińskie służby podkreślają, że atak w dalszym ciągu trwa, a w przestrzeni powietrznej znajduje się "wiele wrogich bezzałogowych statków powietrznych".

Ukraińcy uderzyli w największe centrum logistyczne Wildberries w Rosji

Przypomnijmy, że dzień wcześniej Ukraińcy przeprowadzili atak na największe centrum logistyczne serwisu Wildberries w Rosji, znajdujące się w Podolsku. Jak wskazywano, powierzchnia obiektu, który stał się celem Ukraińców, wynosi ponad 200 tys. metrów kwadratowych.

Doniesienia mediów na ten temat potwierdził gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobiow. W wydanym komunikacie przekazał, że w wyniku uderzenia śmierć poniósł 83-letni mężczyzna.

"Niestety w rezultacie nocnego ataku dronów w ramieńskim okręgu municypalnym zginął 83-letni mężczyzna, dron spadł na prywatny dom. (…) Jedna osoba odniosła rany od eksplozji na ogródkach działkowych 'Liesnoj', a dwie inne zostały ranne w wyniku uderzenia dronów w pobliżu autostrady M-2 i we wsi Żeleznodorożnyj. Wszyscy otrzymują niezbędną pomoc medyczną" - pisał.

Worobiow dodał, w czasie ataku pracownicy centrum "byli bezpieczni w miejscu ukrycia", a żaden z nich nie ucierpiał.

Źródła: Reuters, Ukraińska Prawda



