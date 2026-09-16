W skrócie Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało o ataku na kontenerowiec w porcie w Czarnomorsku, twierdząc, że statek przewoził sprzęt dla ukraińskiej armii, jednak Ukraina nie potwierdziła tego zdarzenia.

W tym samym dniu miał miejsce atak na Odessę, w wyniku którego zginęła co najmniej jedna osoba.

Rosja w ostatnich miesiącach przeprowadzała ataki na statki na Morzu Czarnym, co doprowadziło do niemal całkowitego wstrzymania eksportu zboża z ukraińskich portów.

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"Przez cały dzień rosyjskie siły zbrojne kontynuowały ataki dronami na ukraińskie porty i statki morskie wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne" - napisało w komunikacie rosyjskie ministerstwo obrony.

"W wyniku ataków w porcie w Czarnomorsku w obwodzie odeskim uszkodzony został kontenerowiec przewożący sprzęt wojskowy przeznaczony dla ukraińskich sił zbrojnych" - dodano.

Informacje o ataku nie zostały potwierdzone przez stronę ukraińską.

Rosjanie w środę zaatakowali również Odessę. W wyniku ataku na miasto zginęła co najmniej jedna osoba.

Wojna na Ukrainie. Rosja atakuje statki na Morzu Czarnym

To nie pierwszy raz w ostatnich miesiącach, gdy Rosja atakuje statki na Morzu Czarnym. Do intensywnych ataków dochodziło zwłaszcza w lipcu. Wtedy Rosjanie zaatakowali statek pływający pod banderą Togo, który przewoził nawozy mineralne i był zacumowany w obwodzie odeskim.

Dzień później Rosja trafiła trzy kolejne statki cywilne, pływające pod banderami Wysp Marshalla, Tanzanii i Liberii.

W kolejnych dniach rosyjskie drony uderzyły w okolicach Odessy w statek przewożący zboże. W wyniku ataku zginęło co najmniej dziesięciu członków załogi, głównie obywateli Indii.

Ataki sprawiły, że eksport zboża z Ukrainy niemal całkowicie ustał, ponieważ armatorzy odmawiają załadunku statków w ukraińskich portach, w obawie przed ryzykiem z tym związanym. Dlatego też w środę ukraińskie stowarzyszenie rolnicze UKAB zwróciło się do władz o rozważenie przywrócenia państwowych gwarancji rekompensaty szkód poniesionych przez armatorów.



