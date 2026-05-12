Rosja uderzyła kilka godzin po wygaśnięciu rozejmu. Zmasowany atak
Zaledwie kilka godzin po wygaśnięciu trzydniowego rozejmu, Rosja przypuściła zmasowany atak z powietrza na Ukrainę. Eksplozje wstrząsnęły Dnieprem, Charkowem i Chersoniem, a nad Kijowem - po raz pierwszy od 8 maja - zawyły syreny alarmowe.
W skrócie
- Kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak powietrzny na główne miasta Ukrainy.
- Ataki objęły miasta takie jak Kijów, Dniepr, Charków, Chersoń, a także obwody sumski i mikołajowski, powodując uszkodzenia infrastruktury.
- W rejonie Fastowa zapalił się dach przedszkola. Uszkodzone zostały również budynki mieszkalne.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Obowiązujące od soboty zawieszenie broni wygasło w nocy z poniedziałku na wtorek.
W Kijowie ogłoszono pierwszy alarm powietrzny od 8 maja.
"Wrogie drony są obecnie nad Kijowem. Prosimy o pozostanie w domach do czasu odwołania alarmu" - apelował szef administracji wojskowej Kijowa Tymur Tkaczenko na Telegramie.
Szczątki zestrzelonego drona spadły na dach 20-piętrowego budynku mieszkalnego
w stolicy. Nie podano żadnych informacji o ofiarach ani o rozmiarach zniszczeń.
Koniec rozejmu. Zmasowany atak rosyjskich dronów na Ukrainę
Rosyjskie uderzenia nie ominęły również obwodu sumskiego na północy oraz mikołajowskiego na południu.
W Dnieprze rosyjski atak uszkodził infrastrukturę transportową, o czym poinformował szef administracji wojskowej obwodu dniepropietrowskiego Ołeksandr Ganzha. Doszło również do pożaru. Jedna osoba została ranna.
Ukraińskie służby ratunkowe poinformowały również o ataku w rejonie Fastowa (obwód kijowski). Rosyjskie pociski uszkodziły tam przedszkole oraz okoliczne budynki mieszkalne.
Ogień zajął dach przedszkola, a siła eksplozji powybijała szyby w sąsiednim, czteropiętrowym bloku. Poważnie uszkodzone zostały także dwie prywatne posesje.
Na szczęście nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych. Teren ataku zabezpieczają służby mundurowe i ratownicy. Trwa likwidacja szkód oraz szczegółowe oględziny budynków, które ucierpiały w wyniku ostrzału.
W sobotę rozpoczęło się trzydniowe zawieszenie broni ogłoszone przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Rosja i Ukraina oskarżały się wzajemnie o liczne naruszenia rozejmu w trakcie jego obowiązywania.
Źródło: Ukrainska Prawda