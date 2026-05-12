Wojna w Ukrainie
Rosja uderzyła kilka godzin po wygaśnięciu rozejmu. Zmasowany atak

Monika Bortnowska

Zaledwie kilka godzin po wygaśnięciu trzydniowego rozejmu, Rosja przypuściła zmasowany atak z powietrza na Ukrainę. Eksplozje wstrząsnęły Dnieprem, Charkowem i Chersoniem, a nad Kijowem - po raz pierwszy od 8 maja - zawyły syreny alarmowe.

Strażak gasi pożar w Charkowie. Wnętrze przedszkola w Fastowie po rosyjskim ataku; widoczne zniszczenia i okopcenie wnętrza.
Zmasowany atak Rosjan na Ukrainę. W rejonie Fastowa zapalił się dach przedszkola

W skrócie

  • Kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak powietrzny na główne miasta Ukrainy.
  • Ataki objęły miasta takie jak Kijów, Dniepr, Charków, Chersoń, a także obwody sumski i mikołajowski, powodując uszkodzenia infrastruktury.
  • W rejonie Fastowa zapalił się dach przedszkola. Uszkodzone zostały również budynki mieszkalne.
Obowiązujące od soboty zawieszenie broni wygasło w nocy z poniedziałku na wtorek.

W Kijowie ogłoszono pierwszy alarm powietrzny od 8 maja.

"Wrogie drony są obecnie nad Kijowem. Prosimy o pozostanie w domach do czasu odwołania alarmu" - apelował szef administracji wojskowej Kijowa Tymur Tkaczenko na Telegramie.

Szczątki zestrzelonego drona spadły na dach 20-piętrowego budynku mieszkalnego
w stolicy. Nie podano żadnych informacji o ofiarach ani o rozmiarach zniszczeń.

Wschodnia część Ukrainy oznaczona na czerwono, obejmująca obwody takie jak Ługańsk, Donieck, Charków i Krym, podczas gdy zachodnia i centralna część kraju zaznaczone kolorem żółtym, bez dodatkowych ikon czy wyraźnie oznaczonych miast.
Zaatakowane regiony Ukrainy (zaznaczone na czerwono) podczas nocnego ataku rosyjskich dronówalerts.in.uamateriał zewnętrzny

Koniec rozejmu. Zmasowany atak rosyjskich dronów na Ukrainę

Rosyjskie uderzenia nie ominęły również obwodu sumskiego na północy oraz mikołajowskiego na południu.

W Dnieprze rosyjski atak uszkodził infrastrukturę transportową, o czym poinformował szef administracji wojskowej obwodu dniepropietrowskiego Ołeksandr Ganzha. Doszło również do pożaru. Jedna osoba została ranna.

Ukraińskie służby ratunkowe poinformowały również o ataku w rejonie Fastowa (obwód kijowski). Rosyjskie pociski uszkodziły tam przedszkole oraz okoliczne budynki mieszkalne.

Ogień zajął dach przedszkola, a siła eksplozji powybijała szyby w sąsiednim, czteropiętrowym bloku. Poważnie uszkodzone zostały także dwie prywatne posesje.

Na szczęście nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych. Teren ataku zabezpieczają służby mundurowe i ratownicy. Trwa likwidacja szkód oraz szczegółowe oględziny budynków, które ucierpiały w wyniku ostrzału.

W sobotę rozpoczęło się trzydniowe zawieszenie broni ogłoszone przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Rosja i Ukraina oskarżały się wzajemnie o liczne naruszenia rozejmu w trakcie jego obowiązywania.

Źródło: Ukrainska Prawda

