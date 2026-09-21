W skrócie Rosja planuje rozbudowę fabryki firmy Rosatom w obwodzie tatarskim, aby produkować więcej włókna węglowego wykorzystywanego w dronach militarnych.

Według ekspertów zwiększenie produkcji umożliwiłoby Rosji wytwarzanie do 28 000 uzbrojonych dronów rocznie, co oznaczałoby wzrost o 78 procent.

Rozszerzenie produkcji włókna węglowego w Rosji może stanowić długoterminowe wyzwanie bezpieczeństwa również dla innych krajów europejskich, nie tylko dla Ukrainy.

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"Moskwa zamierza rozszerzyć swoje możliwości produkcyjne o dziesiątki tysięcy zabójczych dronów wykorzystywanych w atakach na ukraińskie miasta" - donosi Politico, powołując się na dokumenty, do których dotarł portal.

W tym celu Rosja ma skupiać się na rozbudowie fabryki państwowej firmy Rosatom obwodzie tatarskim. Realizacja planu ma pozwolić do 2029 roku zasilić tamtejszą armię w dodatkowe 500 ton włókna węglowego do zastosowań wojskowych rocznie. Jak przypomina portal, jest to kluczowy materiał w budowie płatowca drona.

Konkretnie Rosja ma rozszerzyć fabrykę o zakład produkujący włókno węglowe klasy UMT42S-3K, które - wedle wewnętrznych rosyjskich dokumentów datowanych zdaniem Politico na koniec ubiegłego roku - miałoby być rzekomo wykorzystywane w przemyśle lotniczym.

Wojna w Ukrainie. Produkcja śmiercionośnych rosyjskich dronów może wzrosnąć o blisko 80 proc.

Ekspert przywołany przez Politico oszacował, jak przekładałoby się to na liczby istotne dla wojny w Ukrainie. Tak dynamiczny wzrost produkcji dostarczyłby Rosji 28 000 uzbrojonych dronów rocznie, czyli podniósłby produkcję o 78 proc.

Wybór właśnie tej fabryki na realizację tajnego planu również zdaje się nie być przypadkowy.

"Fabryka jest kluczowym węzłem w moskiewskim łańcuchu dostaw wojskowo-przemysłowych i to ta sama, która na początku tego roku otrzymała zamaskowaną dostawę 46 ton chemikaliów do produkcji włókien węglowych od chińskiej korporacji państwowej, zgodnie z wewnętrznymi dokumentami celnymi i wysyłkowymi Rosatomu, opublikowanymi na początku tego miesiąca przez POLITICO" - czytamy.

Autentyczność dokumentów świadczących o projekcie produkcyjnym Rosatomu miała potwierdzić strona ukraińska a także Komisja Specjalna ds. Chin Izby Reprezentantów USA (zwiększenie krajowej produkcji włókna węglowego ma zmniejszyć zależność Moskwy właśnie od Pekinu).

Według eksperta do spraw uzbrojenia Davida Albrighta przygotowywane są już fundamenty pod nową fabrykę. Z kolei Serhij Kuzan, szef Ukraińskiego Centrum Bezpieczeństwa i Współpracy ocenił, że potencjalne skutki takiego scenariusza może odczuć nie tylko Kijów.

"Ekspansję Ałabugi (rosyjskiego zakładu produkującego włókno węglowe) i powiązanych z nią przedsiębiorstw należy postrzegać nie tylko jako problem dla frontu ukraińskiego, ale jako długoterminowe wyzwanie dla bezpieczeństwa całej Europy" - podkreślił.

Źródło: Politico



