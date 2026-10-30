Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Rosja uderza w mosty, Ukraina reaguje. W Kijowie mobilizacja, ruszają prace

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Ukraina rozpoczęła budowę nowych przepraw mostowych przez Dniepr w Kijowie. Rząd planuje łącznie 21 takich inwestycji. Mają one zapewnić alternatywne połączenia w przypadku masowych ataków Rosjan, którzy na cel biorą kluczowe elementy infrastruktury, doprowadzając do paraliżu w stolicy.

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Most w Kijowie trafiony w ataku Rosji, obok uzbrojony ukraiński żołnierz na ulicy miasta
Rosja atakuje mosty w Ukrainie, Kijów ma plan, zaczynają praceValentyn Ogirenko / Agencja Forum | METIN AKTAS / ANADOLU AGENCY AFP

W skrócie

  • Ukraina rozpoczęła budowę nowych przepraw mostowych w Kijowie, aby zapewnić ciągłość transportu w obliczu regularnych ataków Rosji na kluczową infrastrukturę krytyczną.
  • Minister transportu Mykoła Kałasznyk poinformował, że rząd planuje łącznie 21 takich inwestycji, z których pierwsze mają zostać oddane do użytku na początku przyszłego roku.
  • Władze Kijowa rozważają również budowę przepraw pontonowych jako rozwiązanie awaryjne na wypadek zniszczenia tradycyjnych mostów, o czym poinformował mer Witalij Kliczko.
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Jak przekazała agencja AFP, ukraiński rząd zatwierdził plan szybkiej budowy alternatywnych przepraw mostowych przez rzeki, w tym przez Dniepr.

Inwestycje mają zwiększyć możliwości przemieszczania się w kraju, który mierzy się z nasilonymi rosyjskimi atakami na kluczową infrastrukturę.

- W sumie zaplanowano budowę 21 przepraw mostowych. Prace w Kijowie już się rozpoczęły - powiedział Kałasznyk parlamentarzystom w piątek.

Minister zapowiedział, że pierwsze mosty zostaną oddane do użytku na początku przyszłego roku. Nie sprecyzował jednak, jakie konstrukcje powstaną ani jaką przepustowość będą miały nowe konstrukcje.

Wojna w Ukrainie. Rosyjskie ataki utrudniają ruch w Kijowie

Budowa nowych połączeń ma szczególne znaczenie dla Kijowa, otwiera się w nowym oknie, stolicy Ukrainy, w której mieszka około 3 milionów osób. Mosty nad Dnieprem były wielokrotnie atakowane przez rosyjskie drony.

Uderzenia prowadziły do paraliżu - wstrzymywania ruchu ulicznego i powstawania wielkich korków.

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Ostatni atak, w wyniku którego uszkodzony został Most Południowy, nastąpił we wtorek. To jedna z pięciu głównych przepraw mostowych w stolicy. Uszkodzenia spowodowały wstrzymanie ruchu samochodowego.

Jak informowały ukraińskie media, w piątek przeprowadzono częściową naprawę mostu.

Ataki Rosji w Ukrainie. Kijów przygotowuje się na najgorszy scenariusz

Władze stolicy rozważają również budowę przepraw pontonowych, które mogłyby pomóc w utrzymaniu połączeń w przypadku poważniejszych zniszczeń infrastruktury.

Mer Kijowa Witalij Kliczko powiedział agencji AFP w wywiadzie udzielonym na początku października, że miasto współpracuje w tej sprawie z Agencją Renowacyjną.

- Współpracuje z Agencją Renowacyjną, która podjęła się zadania budowy przepraw pontonowych na wypadek najgorszego scenariusza - przekazał Kliczko.

- Ale bądźmy szczerzy: przeprawy pontonowe nie mogą w pełni zastąpić połączeń mostowych - zaznaczył mer.

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Źródło: AFP

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