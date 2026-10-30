W skrócie Ukraina rozpoczęła budowę nowych przepraw mostowych w Kijowie, aby zapewnić ciągłość transportu w obliczu regularnych ataków Rosji na kluczową infrastrukturę krytyczną.

Minister transportu Mykoła Kałasznyk poinformował, że rząd planuje łącznie 21 takich inwestycji, z których pierwsze mają zostać oddane do użytku na początku przyszłego roku.

Władze Kijowa rozważają również budowę przepraw pontonowych jako rozwiązanie awaryjne na wypadek zniszczenia tradycyjnych mostów, o czym poinformował mer Witalij Kliczko.

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Jak przekazała agencja AFP, ukraiński rząd zatwierdził plan szybkiej budowy alternatywnych przepraw mostowych przez rzeki, w tym przez Dniepr.

Inwestycje mają zwiększyć możliwości przemieszczania się w kraju, który mierzy się z nasilonymi rosyjskimi atakami na kluczową infrastrukturę.

- W sumie zaplanowano budowę 21 przepraw mostowych. Prace w Kijowie już się rozpoczęły - powiedział Kałasznyk parlamentarzystom w piątek.

Minister zapowiedział, że pierwsze mosty zostaną oddane do użytku na początku przyszłego roku. Nie sprecyzował jednak, jakie konstrukcje powstaną ani jaką przepustowość będą miały nowe konstrukcje.

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Budowa nowych połączeń ma szczególne znaczenie dla Kijowa, otwiera się w nowym oknie, stolicy Ukrainy, w której mieszka około 3 milionów osób. Mosty nad Dnieprem były wielokrotnie atakowane przez rosyjskie drony.

Uderzenia prowadziły do paraliżu - wstrzymywania ruchu ulicznego i powstawania wielkich korków.

Ostatni atak, w wyniku którego uszkodzony został Most Południowy, nastąpił we wtorek. To jedna z pięciu głównych przepraw mostowych w stolicy. Uszkodzenia spowodowały wstrzymanie ruchu samochodowego.

Jak informowały ukraińskie media, w piątek przeprowadzono częściową naprawę mostu.

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Władze stolicy rozważają również budowę przepraw pontonowych, które mogłyby pomóc w utrzymaniu połączeń w przypadku poważniejszych zniszczeń infrastruktury.

Mer Kijowa Witalij Kliczko powiedział agencji AFP w wywiadzie udzielonym na początku października, że miasto współpracuje w tej sprawie z Agencją Renowacyjną.

- Współpracuje z Agencją Renowacyjną, która podjęła się zadania budowy przepraw pontonowych na wypadek najgorszego scenariusza - przekazał Kliczko.

- Ale bądźmy szczerzy: przeprawy pontonowe nie mogą w pełni zastąpić połączeń mostowych - zaznaczył mer.

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Źródło: AFP



