W nocy z niedzieli na poniedziałek oraz w poniedziałkowy poranek Rosja zaatakowała Ukrainę przy użyciu aż 211 dronów typu Shahed, Gerbera, Italmas i innych niezidentyfikowanych bezzałogowców.

Tym razem głównym celem wojsk Władimira Putina były obwody odeski, zaporoski i kijowski. Z danych na godz. 11 wynika, że Siły Zbrojne Ukrainy zestrzeliły lub unieszkodliwiły 194 drony na północy, południu i wschodzie kraju.

Rosyjskie drony coraz bardziej nieuchwytne. "Wróg może je kontrolować"

Pomimo szeroko zakrojonych działań defensywnych, ukraińskich wojskowych coraz bardziej niepokoi nowa taktyka militarna stosowana przez Rosjan. Na modernizację dronów i pocisków rakietowych Moskwa ma przeznaczać miliardy dolarów, utrudniając ukraińskim wojskom identyfikację i skuteczne przechwytywanie nowoczesnego sprzętu.

Jak zaznaczył rzecznik prasowy Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ignat, technologiczne nowości w rosyjskim sprzęcie to kolejna próba dezorientowania ukraińskiego wojska. Do porannego ataku w obwodzie kijowskim Rosja użyła około 30 dronów różnego typu - w tym tych nieznanych dotychczas ukraińskim lotnikom.

- Zła wiadomość jest taka, że te drony mają kanały komunikacyjne: sieci mesh korzystają z innych kanałów, a wróg może je kontrolować. Były różne typy, choćby rozpoznawcze, ale większość z nich miała charakter uderzeniowy - relacjonował.

Ignat podkreśla, że dzięki determinacji i błyskawicznej reakcji Ukrainy, prawie wszystkie drony zostały zestrzelone. Sytuacja robi się jednak coraz bardziej napięta, między innymi ze względu na stałą modernizację rosyjskiego sprzętu i nowoczesne anteny, coraz trudniejsze do przechwycenia przez Kijów.

Obecnie Siły Zbrojne Ukrainy zabezpieczają tereny, na których zneutralizowano drony i analizują ich specyfikę.

Atak Rosji na Kijów. Dron spadł w samym sercu miasta

Głośne eksplozje słychać było w poniedziałkowy poranek także w ścisłym centrum Kijowa. W stolicy ogłoszono alarm powietrzny, a administracja wojskowa apelowała do mieszkańców o natychmiastowe udanie się do najbliższych schronów.

Jak informował w mediach społecznościowych mer Kijowa Witalij Kliczko, wrak rosyjskiego drona spadł w pobliżu Placu Niepodległości, jednego z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta.

Nie wiadomo jednak, czy obiekt znalazł się tam przypadkowo, czy był to precyzyjnie wymierzony atak.

"Nie zarejestrowano żadnych ofiar ani pożarów. Atak wroga nadal trwa" - przekazał Kliczko

Szef wojskowej administracji Kijowa Timur Tkaczenko dodał, że skutki rosyjskiego ataku odczuły również rejony: szewczenkowski, sołomyański i swiatoszyński. Szczątki dronów spadły na teren niezamieszkany, podpalając suchą trawę.

Źródło: Unian, Ukraińska Prawda, Kyiv Post

