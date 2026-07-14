W skrócie Szef odeskiej administracji wojskowej Ołeh Kiper poinformował o ataku Rosji na trzy statki cywilne pod banderami Tanzanii, Wysp Marshalla i Liberii.

W wyniku ataków zginęły łącznie trzy osoby, a 11 ewakuowano.

Podczas kolejnych ataków w okolicach Odessy uszkodzona została infrastruktura cywilna, w tym przedsiębiorstwo miejskie i zbiornik na olej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Rejon Odessy, strategicznego miasta portowego Ukrainy nad Morzem Czarnym, został zaatakowany pociskami przez rosyjskie siły. Ucierpiały także statki pływające pod banderami państw niezaangażowanych w wojnę. "Wróg nadal atakuje cywilne jednostki" - przekazał na Telegramie Ołeh Kiper.

Trzy statki ostrzelane przez Rosję. Są ofiary i ranni

"Kolejnym celem agresora były dwa statki handlowe płynące korytarzem morskim pod flagami Tanzanii i Liberii" - poinformował szef administracji wojskowej w Odessie.

Według Kipera zginął kapitan jednego ze statków. Pozostałe 11 członków załogi tych jednostek zostało ewakuowanych na brzeg - u trzech osób stwierdzono poważne obrażenia.

Wieczorem we wtorek miało dojść do drugiego uderzenia. "Podczas ataku wrogi bezzałogowiec trafił cywilny statek płynący pod banderą Wysp Marshalla, uszkadzając nadbudówkę jednostki. Doszło do pożaru na pokładzie" - podał Kiper. Tym razem życie straciły dwie osoby.

"Każdy taki cyniczny atak wroga jest zbrodnią wojenną przeciwko cywilom, cywilnemu transportowi i globalnemu bezpieczeństwu żywnościowemu" - podkreślił ukraiński wojskowy.

Dzień wcześniej wicepremier Ukrainy Ołeksij Kuleba informował, że trzy osoby zginęły, a pięć zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na cywilny statek handlowy pływający pod banderą Togo.

Ataki na Odessę. Kluczowy port Ukrainy zagrożony

Według Ołeha Kipera wskutek rosyjskiego ataku we wtorek doszło do pożaru zbiornika na olej spożywczy w rejonie portu Odessy, a także śmierci kobiety na obszarze mieszkalnym w obwodzie.

Po godzinie 22.00 czasu lokalnego wojskowy poinformował o ponownym ciosie zadanym przez Rosję. "W wyniku kolejnego ataku rakietowego na Odessę uszkodzona została infrastruktura cywilna. Według wstępnych informacji trafiono teren jednego z miejskich przedsiębiorstw". Na ten moment nie ma informacji o ofiarach.

Odessa jest strategicznym miastem dla Ukrainy. Przez jej port przechodzi znaczna część eksportu ukraińskiego zboża. Gdyby Rosjanie zdołali go zdobyć, Ukraińcy praktycznie straciliby dostęp do korytarza morskiego.





''Wydarzenia'': CBA zatrzymało byłego prezesa i wiceprezesa Polskiej Fundacji Narodowej Polsat News