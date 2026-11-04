W skrócie Ministerstwo Obrony Ukrainy podało, że straty rosyjskie rosną trzeci miesiąc z rzędu, osiągając w październiku rekordowy poziom 54 400 zabitych lub rannych.

Ukraińskie wojsko zaatakowało w październiku co najmniej 30 strategicznych celów na terytorium Rosji, w tym zakłady zbrojeniowe, lotniska i obiekty logistyczne.

W wyniku uderzeń zniszczono m.in. główny warsztat produkujący mikrochipy w zakładzie Proton-Electrotex oraz trafiono osiem rosyjskich samolotów typu Su-34.

Resort obrony przekazał, że w zeszłym miesiącu Ukraina wyzwoliła 96,2 km kw. terytorium, co stanowi wynik o 10,4 km kw. wyższy od zajętego przez Rosję.

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O ostatnich działaniach Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował resort obrony. W październiku wojsko kontynuowało "systematyczne, głębokie operacje uderzeniowe przeciwko strategicznym obiektom w Rosji, wykorzystując potencjał uderzeniowy dalekiego zasięgu".

W komunikacie resortu czytamy, że wśród zaatakowanych celów znalazły się "zakłady przemysłu zbrojeniowego, lotniska wojskowe, samoloty, radary i wrogie obiekty logistyczne".

W sumie Ukraina zaatakowała co najmniej 30 celów na terytorium Rosji. Mowa o siedmiu przedsiębiorstwach kompleksu wojskowo-przemysłowego i rakietowo-kosmicznego, trzech lotniskach wojskowych, radarach i urządzeniach łączności oraz magazynach, stanowiskach dowodzenia, jednostkach naprawczych, wyrzutniach rakiet i bazie dronów szturmowych.

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"W zakładzie Proton-Electrotex w Orle zniszczono główny warsztat produkujący mikrochipy do pocisków rakietowych. Uderzono również w zakład w rejonie Redkino w obwodzie twerskim, który wytwarza składniki paliwa do pocisków Kh-55 i Kh-101, oraz w Kombinat Kamieński, producenta stałego paliwa rakietowego" - czytamy w raporcie Ukraińców.

Na trzech lotniskach w Rosji trafiono osiem samolotów typu Su-34, z czego dwa zostały zniszczone przez pociski "Neptun". "Są to samoloty, których Rosja używa do zrzucania bomb szybujących na ukraińskie miasta" - podkreślono.

W Kraju Krasnodarskim trafiona została stacja radarowa Niebo-U 55Ż6U o wartości szacowanej na 100 mln dolarów. "Inne cele obejmowały wyrzutnię rakiet operacyjno-taktycznych Iskander-M w obwodzie kurskim, stanowiska dowodzenia, składy amunicji i logistyczne, jednostki remontowe i skład artylerii polowej" - czytamy.

Wojna w Ukrainie. "Straty rosyjskie rosną trzeci miesiąc z rzędu"

W innym komunikacie Ministerstwo Obrony Ukrainy podało, że "straty rosyjskie rosną już trzeci miesiąc z rzędu". "Z 42 020 w sierpniu do 46 230 we wrześniu, a w październiku osiągnęły rekordowy poziom 54 400 zabitych lub ciężko rannych" - zauważono.

"W zeszłym miesiącu Ukraina wyzwoliła również 96,2 km kw. terytorium, czyli o 10,4 km kw. więcej niż zajęła Rosja" - dodano.

Ukraińcy podkreślili, że szacowane całkowite straty po stronie rosyjskiej w 2026 roku mogły do tej pory wynieść 381 300 poległych lub rannych.

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Rosja. Ukraina uderzyła w magazyn firmy Ozon

W środę rano poinformowano, że rosyjski magazyn należący do giganta e-commerce Ozon stanął w ogniu, otwiera się w nowym oknie po ataku ukraińskich dronów. Do zdarzenia doszło w mieście Adygejsk.

"Centrum logistyczne Ozon w rosyjskim Adygejsku zostało zaatakowane przez drony. (...) W wyniku ataku wybuchł pożar. Firma poinformowała, że ewakuowano wszystkich pracowników" - napisał portal Ukraińska Prawda, powołując się na źródła rosyjskie.

Resort obrony w Moskwie podał, że w nocy z wtorku na środę obrona powietrzna Rosji "przechwyciła i zniszczyła 709 ukraińskich bezzałogowców". "Operowały one w 15 obwodach oraz nad morzami Czarnym i Azowskim" - przekazano.



