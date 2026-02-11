W skrócie Ukraińscy żołnierze po raz pierwszy zestrzelili rosyjski dron kamikadze "Klin” na kierunku orichiwskim.

Dron "Klin” był wyposażony w elementy sztucznej inteligencji i został zaprezentowany publicznie zaledwie cztery miesiące temu.

Dron został zestrzelony ukraińskim dronem-przechwytywaczem, a nie klasyczną obroną przeciwlotniczą.

Według brygady jest to pierwszy znany przypadek zniszczenia nowego rosyjskiego bezzałogowca, który został publicznie zaprezentowany zaledwie cztery miesiące temu. Maszyna miała stanowić kolejny etap w rozwoju rosyjskich dronów uderzeniowych.

Przedstawiono go jako nowoczesną konstrukcję wyposażoną w elementy sztucznej inteligencji. Według zapowiedzi producentów dron miał samodzielnie wykrywać cele i atakować je nawet z odległości do 120 kilometrów.

Rosyjski dron miał być przełomowy. Ukraińskie wojsko zniszczyło go w mgnieniu oka

Maszyna z wyglądu przypomina znane już drony Shahed używane wcześniej przez Rosję. Ma charakterystyczne skrzydła w kształcie trójkąta, ale jednocześnie różni się kilkoma elementami konstrukcyjnymi, które miały poprawić sterowność i skuteczność lotu.

Jest stosunkowo niewielka - ma około 1,6 metra długości i niecałe dwa metry rozpiętości skrzydeł - a jej masa startowa wynosi 13,5 kilograma.

Wewnątrz przenosi pięciokilogramową głowicę bojową, która może działać na różne sposoby w zależności od celu.

Dron może lecieć z prędkością od około 100 km/h do 300 km/h i osiągać wysokość do dwóch kilometrów. Szacuje się, że jeden egzemplarz kosztuje około 35 tys. dolarów.

Ukraina strąciła "Klina". Zły znak dla rosyjskich ambicji zbrojeniowych

Mimo zapowiedzi o dużych możliwościach i autonomii Klin" został stosunkowo łatwo zestrzelony. Nagranie i relacje z akcji udostępniła w mediach społecznościowych 118. Samodzielna Brygada Zmechanizowana Sił Zbrojnych Ukrainy.

Co ciekawe, nie zrobiła tego klasyczna obrona przeciwlotnicza, lecz specjalny ukraiński dron-przechwytywacz o nazwie "General Czeresznya AIR". Według ukraińskich żołnierzy rosyjska maszyna prawdopodobnie wykonywała jeden z pierwszych lotów bojowych.

Zestrzelenie "Klina" następuje w czasie, gdy Rosja informuje o zwiększonej produkcji sprzętu wojskowego. Niedawno rosyjska armia otrzymała partię bojowych wozów piechoty BMP-3, która - według Moskwy - przekroczyła plan dostaw o 40 proc.

Pojazdy mają wzmocniony pancerz i nowoczesne systemy walki radioelektronicznej, choć eksperci wskazują, że mimo modernizacji konstrukcja wciąż pozostaje podatna na zniszczenie.

Źródło: Unian

