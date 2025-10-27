W skrócie Rosja przeprowadziła test pocisku manewrującego Burewiestnik, który przeleciał 14 tys. km i może przenosić głowice nuklearne.

Donald Trump skrytykował działania Putina, twierdząc, że rosyjski przywódca zamiast testować rakiety, powinien zakończyć wojnę w Ukrainie.

Putin uważa nową broń za niepokonaną i zapowiada wprowadzenie jej do rosyjskiej armii.

Rosja przeprowadziła 21 października test nowego pocisku manewrującego o nazwie Burewiestnik, zdolnego do przenoszenia głowic nuklearnych. Strona rosyjska ujawniła to kilka dni później.

Prezydent USA Doianld Trump został w poniedziałek zapytany o doniesienia dotyczące nowej broni Federacji Rosyjskiej. Amerykański przywódca odniósł się przy tej okazji do swojego rosyjskiego odpowiednika.

Trump zapytany o nową rosyjską broń. Wskazał na to, co powinien zrobić Putin

- Władimir Putin powinien zakończyć wojnę w Ukrainie. Wojna, która miała trwać tydzień, wkrótce wkroczy w czwarty rok. To właśnie powinien zrobić, zamiast testować rakiety - powiedział Trump dziennikarzom na pokładzie Air Force One.

Jak opisuje Unian, Trump przypomniał, że w pobliżu Rosji USA mają rozmieszczony "najlepszy okręt podwodny o napędzie atomowym".

- Nie bawią się z nami. My też nie bawimy się z nimi - opisywał prezydent USA.

Trump, który jeszcze w trakcie kampanii wyborczej przekonywał, że jest w stanie doprowadzić do pokoju w Ukrainie, cały czas stara się doprowadzić do zawieszenia broni.

"(...) Ale rozmowy między Moskwą a Kijowem utknęły w martwym punkcie pomimo wysiłków mediacyjnych prezydenta USA" - podsumowuje AFP.

Rosja przetestowała pocisk Burewiestnik. Przeleciał 14 tys. km

Według oświadczenia przekazanego w niedzielę przez Kreml pocisk przeleciał 14 tys. km i pozostawał w powietrzu przez około 15 godzin.

Rosyjski przywódca wyraził przekonanie, że 9M730 Burewiestnik - określony w kodzie NATO jako SSC-X-9 Skyfall - jest "niepokonany" dla obecnych i przyszłych systemów obrony przeciwrakietowej, ma niemal nieograniczony zasięg.

Putin, który wizytował dowództwo sił prowadzących działania zbrojne przeciw Ukrainie, miał powiedzieć szefowi sztabu generalnego rosyjskich sił zbrojnych gen. Walerijemu Gierasimowowi, że kluczowe testy Burewiestnika zostały już zakończone i należy rozpocząć przygotowania w celu wprowadzenia pocisku na wyposażenie rosyjskiej armii.

W sierpniu agencja Rutera, powołując się na ukraiński wywiad wojskowy, podawała, że "Rosja przygotowuje się do przetestowania nowego pocisku manewrującego o napędzie jądrowym. Jeżeli próba zakończy się powodzeniem, Kreml chce wykorzystać jej wyniki do wzmocnienia swojej pozycji negocjacyjnej w rozmowach z Zachodem".

Źródła: AFP, Reuters

