Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Rosja szykuje zmasowane ataki. Zełenski mówi o nowych celach Kremla

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

Wołodymyr Zełenski ostrzegł przed nową strategią rosyjskiej armii, która ma na celu zdestabilizowanie życia cywilów w Ukrainie. Prezydent poinformował, że po nieudanej próbie zniszczenia ukraińskiego systemu energetycznego, Kreml przygotowuje się do uderzeń w systemy zaopatrzenia w wodę oraz kluczową logistykę.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Wołodymyr Zełenski o nowym planie Kremlapresident.gov.ua domena publiczna

Według informacji przekazanych przez prezydenta, rosyjskie dowództwo planuje zmasowane ataki na stacje uzdatniania, rurociągi oraz punkty dystrybucji wody. Celem tych działań ma być wywołanie kryzysu humanitarnego i utrudnienie codziennego funkcjonowania milionów obywateli.

Zobacz również:

Ukraina szykuje się na możliwy masowy atak Rosjan
Wojna w Ukrainie

"Nawet w najbliższych godzinach". Pilne ostrzeżenie w całej Ukrainie

Agata Sucharska
Agata Sucharska

    Zełenski podkreślił, że lokalne społeczności muszą potraktować to wyzwanie priorytetowo. Jednocześnie zaznaczył, że kluczem do skutecznej ochrony obiektów cywilnych jest dalsze wzmacnianie tarczy przeciwlotniczej.

    - Musimy pozyskać z zewnątrz więcej pocisków do obrony powietrznej - zaapelował prezydent, wskazując na konieczność ciągłego wsparcia ze strony zachodnich partnerów.

    Wojna w Ukrainie. Zełenski o negocjacjach z USA i Rosją

    W kontekście nadchodzących trójstronnych negocjacji z udziałem USA i Rosji, Zełenski wskazał na kluczowy instrument wzmocnienia ukraińskiej pozycji: dwustronne gwarancje bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi.

    Jak przekazał, dokument określający ramy tej współpracy jest już gotowy i oczekuje na finalne podpisy.

    Zdaniem ukraińskiego przywódcy, formalizacja tych zobowiązań będzie jasnym sygnałem dla agresora, że Ukraina posiada trwałe i systemowe wsparcie mocarstw zachodnich, co diametralnie zmienia układ sił przy stole negocjacyjnym.

    Zobacz również:

    Kijów zmaga się z potężnymi awariami po uderzeniach Rosji. Na zdjęciu mer stolicy Witalij Kliczko
    Świat

    Rosja zaskoczyła nową taktyką. Zełenski polecił wojsku pilny kontakt z USA

    Paulina Eliza Godlewska
    Paulina Eliza Godlewska
    "Śniadanie Rymanowskiego". "Polskie władze zostały poinformowane o możliwości uderzeń na Iran"Polsat News

    Najnowsze