Według informacji przekazanych przez prezydenta, rosyjskie dowództwo planuje zmasowane ataki na stacje uzdatniania, rurociągi oraz punkty dystrybucji wody. Celem tych działań ma być wywołanie kryzysu humanitarnego i utrudnienie codziennego funkcjonowania milionów obywateli.

Zełenski podkreślił, że lokalne społeczności muszą potraktować to wyzwanie priorytetowo. Jednocześnie zaznaczył, że kluczem do skutecznej ochrony obiektów cywilnych jest dalsze wzmacnianie tarczy przeciwlotniczej.

- Musimy pozyskać z zewnątrz więcej pocisków do obrony powietrznej - zaapelował prezydent, wskazując na konieczność ciągłego wsparcia ze strony zachodnich partnerów.

Wojna w Ukrainie. Zełenski o negocjacjach z USA i Rosją

W kontekście nadchodzących trójstronnych negocjacji z udziałem USA i Rosji, Zełenski wskazał na kluczowy instrument wzmocnienia ukraińskiej pozycji: dwustronne gwarancje bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi.

Jak przekazał, dokument określający ramy tej współpracy jest już gotowy i oczekuje na finalne podpisy.

Zdaniem ukraińskiego przywódcy, formalizacja tych zobowiązań będzie jasnym sygnałem dla agresora, że Ukraina posiada trwałe i systemowe wsparcie mocarstw zachodnich, co diametralnie zmienia układ sił przy stole negocjacyjnym.

