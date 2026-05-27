Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Rosja szykuje zasadzkę? Możliwym celem trasa do Polski, eksperci alarmują

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Rosja prawdopodobnie tworzy grunt pod ewentualne wykorzystanie terytorium Białorusi do ataków na zachodnie regiony Ukrainy - wynika z najnowszego raportu Instytutu Studiów nad Wojną. Według analityków potencjalnymi celami dronów mogłyby się stać autostrada łącząca Kijów z miastem Czop lub linie kolejowe łączące Ukrainę z Polską.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Alaksandr Łukaszenka na tle mapy Europy
Według ISW Rosja może tworzyć informacyjne warunki do wykorzystania Białorusi do ataków na UkrainęALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL/Olesya KURPYAYEVA/AFP123RF/PICSEL

W skrócie

  • Raport Instytutu Studiów nad Wojną sugeruje, że Rosja może chcieć wykorzystać terytorium Białorusi do ataków dronami na zachodnią Ukrainę.
  • Eksperci wskazują, że potencjalnymi celami są autostrada Kijów - Czop oraz linie kolejowe prowadzące z Ukrainy do Polski.
  • W raporcie podkreślono, że nie zaobserwowano obecnie przygotowań Białorusi do inwazji lądowej na Ukrainę ani koncentracji odpowiednich sił.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według nowego raportu amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) Rosja najprawdopodobniej tworzy warunki informacyjne do ewentualnego wykorzystania terytorium Białorusi do wystrzeliwania dronów w kierunku Ukrainy.

Rosja może wykorzystać terytorium Białorusi? "Jako pretekst"

Analitycy zwracają uwagę na oświadczenia białoruskich urzędników, które mogą stanowić część tych informacyjnych przygotowań.

Na uwagę zasługują tu wypowiedzi sekretarza Rady Bezpieczeństwa Białorusi Alaksandra Wolfowicza, który donosił o rzekomych 116 przypadkach przekroczenia granicy białoruskiej przez ukraińskie drony w ciągu ostatniego tygodnia. Twierdził również, że niektóre z nich mogły stanowić celowe ataki na białoruską infrastrukturę graniczną.

Zobacz również:

Białoruś oskarża Ukrainę o ataki dronowe
Wojna w Ukrainie

Białoruś naliczyła 116 dronów. Ukraina błyskawicznie reaguje na zarzuty

Marcin Jan Orłowski
Marcin Jan Orłowski

ISW uważa, że takie komunikaty mogą zostać wykorzystane przez Moskwę jako pretekst do wystrzelenia z terytorium Białorusi bezzałogowców. Skierowane miałyby zostać w zachodnie regiony Ukrainy.

Celem w Ukrainie może stać się trasa kolejowa do Polski

W analizie mowa jest przede wszystkim o możliwych atakach dronów Shahed i Mołnia na infrastrukturę krytyczną oraz trasy logistyczne na zachodzie Ukrainy, w tym autostradę M-06 Kijów - Czop oraz linie kolejowe łączące Ukrainę z Polską.

Eksperci zauważają, że wystrzeliwanie dronów z terytorium Białorusi może zwiększyć celność uderzeń i umożliwić rażenie ruchomych celów, a także poszerzyć strefę rażenia na ukraińskie tyły.

Jednocześnie w raporcie podkreślono, że obecnie nie ma oznak, by Białoruś przygotowywała się do lądowej inwazji na Ukrainę. ISW nie odnotowuje również gromadzenia sił wystarczających do przeprowadzenia takiej operacji, a Rosja, zdaniem analityków, nie dysponuje rezerwami niezbędnymi do wsparcia Mińska.

Zobacz również:

Alaksandr Łukaszenka odpowiedział na ostatnie słowa Wołodymyra Zełenskiego
Wojna w Ukrainie

Zełenski mówił o wciągnięciu Białorusi w wojnę. Łukaszenka odpowiada

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

Rosja wciągnie Białoruś w wojnę? W tle rozmowa Macrona z Łukaszenką

Jak informowano, ostatnie oświadczenia białoruskich urzędników mogą świadczyć o stopniowych przygotowaniach opinii publicznej do szerszego zaangażowania Białorusi w wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.

Oficjalnie Mińsk nie bierze bezpośredniego udziału w walkach, ale z terytorium kraju przeprowadzano już wcześniej rosyjskie ataki rakietowe na Ukrainę, a w 2022 r. stała się ona przyczółkiem dla wojsk rosyjskich.

W związku z doniesieniami o możliwym zaangażowaniu się Białorusi w wojnę przeciwko Ukrainie, prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał w niedzielę telefonicznie z Alaksandrem Łukaszenką. Była to ich pierwsza rozmowa od początku inwazji Rosji na Ukrainę.

Zobacz również:

Macron-Łukaszenka. Pierwsza taka rozmowa od początku wojny
Świat

Napięta rozmowa po latach milczenia. Macron ostrzega Łukaszenkę. Kulisy

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak


Tomczyk w ''Graffiti'' o odwołaniu Miszalskiego: Zróbmy wszystko, żeby Kraków pozostał Krakowem, a nie stał się CzarnkowemPolsat News

Najnowsze