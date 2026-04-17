W skrócie Rosyjska firma Reale Engineering Invest będzie wydobywać mangan ze złoża Bolsze-Tokmak w okupowanej części obwodu zaporoskiego.

Zasoby tego złoża szacuje się na około 1,7 miliarda ton, co według źródeł rosyjskiej gazety ma wystarczyć na 100 lat eksploatacji.

Rosyjski przemysł metalurgiczny ogranicza moce produkcyjne z powodu spadającego popytu i ograniczonych możliwości eksportowych, a zdaniem eksperta gospodarka Rosji może osiągnąć "punkt bez odwrotu" już w 2026 roku.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według "Kommiersanta" firma Reale Engineering Invest otrzymała koncesję na wydobycie kopalin w lutym 2026 roku i rozpoczęła prace geologiczne w kwietniu. 25,1 proc. udziałów w spółce należy do spółki RT-Business Development - spółki zależnej koncernu Rostec, na czele której stoi bliski współpracownik Władimira Putina Siergiej Czemiezow.

Rosja rozpoczyna wydobycie manganu w Ukrainie. Ma starczyć na 100 lat

Według ogólnie dostępnych źródeł złoże Bolsze-Tokmak jest jednym z największych na świecie. Jego zasoby szacuje się na około 1,7 miliarda ton, a zawartość manganu w rudzie przekracza 25 proc. Znajduje się ono w pierwszej piątce światowych złóż manganu pod względem zasobów.

"Kommiersant" podał, że złoże to pod względem zasobów surowca znacznie przewyższa największe złoża manganu w Rosji. Zasoby złoża Usinsky w obwodzie kemerowskim wynoszą 127,7 mln ton, a złoża Porożyńskiego w Kraju Krasnojarskim - 29,46 mln ton.

Źródła rosyjskiej gazety uważają, że zasoby Bolsze-Tokmak wystarczą na 100 lat eksploatacji.

Jak podaje Rosyjski Instytut Badawczo-Projektowy Planowania Przestrzennego, w pobliżu złoża rozpoczęła się już budowa zakładu wydobywczo-przetwórczego, w którym zatrudnienie znajdzie trzy tysiące osób.

Rosyjska gospodarka na krawędzi. "Punkt bez odwrotu"

Mangan to ważny metal, który w 90 proc. wykorzystywany jest w hutnictwie żelaza do produkcji stali. Zwiększa wytrzymałość, twardość i odporność stopów na zużycie. Znajduje również zastosowanie w przemyśle chemicznym (akumulatory, katalizatory, utleniacze), rolnictwie (mikronawozy) oraz w produkcji szkła.

Agencja Unian przypomniała, że rosyjski przemysł metalurgiczny nie jest w najlepszej kondycji w piątym roku trwającej inwazji na Ukrainę. Według Bloomberga czołowi producenci zaczęli ograniczać moce produkcyjne z powodu spadającego popytu w kraju i ograniczonych możliwości eksportowych.

Specjalny wysłannik Unii Europejskiej ds. sankcji David O'Sullivan w wywiadzie dla "The Guardian" mówił, że rosyjska gospodarka kosztem sektora cywilnego ukierunkowana jest na produkcję wojskową, co może doprowadzić do osiągnięcia "punktu bez odwrotu" już w 2026 roku.

