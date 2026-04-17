Rosja szykuje wydobycie w Ukrainie. To jedno z największych złóż na świecie

Oprac.: Marta Stępień

Rosyjska firma Reale Engineering Invest będzie gospodarować złożem manganu Bolsze-Tokmak, zlokalizowanym w okupowanej części obwodu zaporoskiego - podaje rosyjski dziennik "Kommiersant". To jeden z największych tego typu obiektów na świecie. W regionie rozpoczęła się już budowa zakładu wydobywczego, w którym zatrudnienie ma znaleźć trzy tysiące osób.

Rosja rozpoczyna wydobycie manganu w Ukrainie.

W skrócie

  • Rosyjska firma Reale Engineering Invest będzie wydobywać mangan ze złoża Bolsze-Tokmak w okupowanej części obwodu zaporoskiego.
  • Zasoby tego złoża szacuje się na około 1,7 miliarda ton, co według źródeł rosyjskiej gazety ma wystarczyć na 100 lat eksploatacji.
  • Rosyjski przemysł metalurgiczny ogranicza moce produkcyjne z powodu spadającego popytu i ograniczonych możliwości eksportowych, a zdaniem eksperta gospodarka Rosji może osiągnąć "punkt bez odwrotu" już w 2026 roku.
Według "Kommiersanta" firma Reale Engineering Invest otrzymała koncesję na wydobycie kopalin w lutym 2026 roku i rozpoczęła prace geologiczne w kwietniu. 25,1 proc. udziałów w spółce należy do spółki RT-Business Development - spółki zależnej koncernu Rostec, na czele której stoi bliski współpracownik Władimira Putina Siergiej Czemiezow.

Według ogólnie dostępnych źródeł złoże Bolsze-Tokmak jest jednym z największych na świecie. Jego zasoby szacuje się na około 1,7 miliarda ton, a zawartość manganu w rudzie przekracza 25 proc. Znajduje się ono w pierwszej piątce światowych złóż manganu pod względem zasobów.

"Kommiersant" podał, że złoże to pod względem zasobów surowca znacznie przewyższa największe złoża manganu w Rosji. Zasoby złoża Usinsky w obwodzie kemerowskim wynoszą 127,7 mln ton, a złoża Porożyńskiego w Kraju Krasnojarskim - 29,46 mln ton.

Źródła rosyjskiej gazety uważają, że zasoby Bolsze-Tokmak wystarczą na 100 lat eksploatacji.

Jak podaje Rosyjski Instytut Badawczo-Projektowy Planowania Przestrzennego, w pobliżu złoża rozpoczęła się już budowa zakładu wydobywczo-przetwórczego, w którym zatrudnienie znajdzie trzy tysiące osób.

Rosyjska gospodarka na krawędzi. "Punkt bez odwrotu"

Mangan to ważny metal, który w 90 proc. wykorzystywany jest w hutnictwie żelaza do produkcji stali. Zwiększa wytrzymałość, twardość i odporność stopów na zużycie. Znajduje również zastosowanie w przemyśle chemicznym (akumulatory, katalizatory, utleniacze), rolnictwie (mikronawozy) oraz w produkcji szkła.

Agencja Unian przypomniała, że rosyjski przemysł metalurgiczny nie jest w najlepszej kondycji w piątym roku trwającej inwazji na Ukrainę. Według Bloomberga czołowi producenci zaczęli ograniczać moce produkcyjne z powodu spadającego popytu w kraju i ograniczonych możliwości eksportowych.

Specjalny wysłannik Unii Europejskiej ds. sankcji David O'Sullivan w wywiadzie dla "The Guardian" mówił, że rosyjska gospodarka kosztem sektora cywilnego ukierunkowana jest na produkcję wojskową, co może doprowadzić do osiągnięcia "punktu bez odwrotu" już w 2026 roku.

Najnowsze