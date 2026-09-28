W skrócie
- Rosja oferuje nagrodę 20 mln dolarów za informację o miejscu pobytu majora Roberta Browdiego, dowódcy Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy, który został zaocznie skazany przez rosyjski sąd.
- Siły Systemów Bezzałogowych Ukrainy, stanowiące 2,5 proc. wojska, odpowiadają za jedną trzecią rosyjskich strat w ostatnim roku, a ich dowódca korzysta z narzędzi do bieżącego monitorowania strat przeciwnika.
- Major Browdi podkreśla znaczenie danych jako strategicznego zasobu wojny oraz wykorzystuje zaawansowane narzędzia, takie jak system Delta i sztuczna inteligencja, do analizy informacji.
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Ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych (SBS) stanowią 2,5 proc. składu osobowego ukraińskiego wojska, jednak odpowiadają za jedną trzecią rosyjskich strat w ciągu ostatniego roku.
"Wall Street Journal" podał, że z uwagi na wyjątkową skuteczność bojową SBS rosyjski sąd skazał majora Roberta "Madiara" Browdiego na 10 lat więzienia za "terroryzm" związany z ukraińskimi operacjami wojskowymi.
Wyrok został wydany zaocznie, a dowódca SBS pozostaje dla Rosji nieuchwytny.
Kreml chce dotrzeć do "Madiara". Obiecuje 20 milionów dolarów
Jak twierdzi "WSJ", Kreml rozesłał za pośrednictwem postsowieckich sieci przestępczych informację o nagrodzie w wysokości 20 milionów dolarów za informacje o miejscu pobytu majora Browdiego.
Od początku wojny Rosjanie zabili 79 członków SBS. Według obliczeń Browdiego, za każdego z poległych jego formacja zabiła bądź zraniła 656 żołnierzy wroga. - Nie sądzę, żeby ta proporcja była wystarczająco dobra - skomentował.
Gazeta opisuje, że na biurku Browdiego - w bunkrze dowództwa SBS - leży urządzenie przypominające budzik, które na bieżąco pokazuje liczbę zabitych danego dnia rosyjskich żołnierzy.
Kiedy dziennikarze rozpoczęli rozmowę z wojskowym, licznik wskazywał 302. Gdy ją kończyli, było to już 343. Browdi zapewnił, że liczba ta będzie dalej rosnąć.
"Są strategicznym zasobem wojny". Browdi o znaczeniu danych
Dowódca SBS, który przed wojną odnosił sukcesy w handlu zbożem, przyjął "podejście biznesowe". Jak twierdzi, wojna polega "na matematyce, właściwym planowaniu, dobrym wykorzystaniu sił" i wydawaniu "jak najmniejszej kwoty budżetu".
Rosjanie dysponują wielkimi zasobami ludzkimi, silniejszą gospodarką oraz przewagą w produkcji zbrojeniowej. Mimo to - jak twierdzi major - "niewielka, nowoczesna armia ukraińska odnosi zwycięstwo nad starym systemem radzieckim, który panował na Ukrainie".
Browdi zwrócił uwagę m.in. na włączenie cywilów w struktury wojskowe. Zauważył też, że jednym z ukraińskich atutów w wojnie z Rosją jest system Delta, odpowiedzialny za obrazowanie w czasie rzeczywistym pola walki.
"W skali całego kraju system rejestruje każdego dnia petabajty (tysiące bilionów bajtów) informacji. W języku biznesu wszystkie te dane mają wartość operacyjną, a Siły Systemów Bezzałogowych wykorzystują odpowiednie narzędzia - w tym opracowany wewnętrznie, zamknięty system sztucznej inteligencji - do ich szybkiego przetwarzania" - podaje "WSJ".
Major Browdi stwierdził, że "dane są strategicznym zasobem wojny". Zaczął je skrupulatnie gromadzić w 2022 roku jako dowódca jednostki obrony terytorialnej.
Źródło: "Wall Street Journal"