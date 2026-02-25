Rosja szuka na Ukrainie broni jądrowej. Zełenski zabrał głos
- Ukraina nie posiada broni jądrowej, której próbuje poszukiwać Rosja - powiedział w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca stwierdził, że "oskarżenia Moskwy w tej sprawie to wynik braku sukcesów na froncie". - Wydaje mi się, że oni zawsze bardzo niebezpiecznie bawią się słowami - dodał.
W skrócie
- Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina nie posiada broni jądrowej.
- Prezydent Ukrainy określił działania Rosji jako element nacisków politycznych w obliczu rozmów o porozumieniu pokojowym.
- Rosyjska Służba Wywiadu Zagranicznego zarzuciła Wielkiej Brytanii i Francji przygotowania do potajemnego przekazania Ukrainie technologii jądrowych.
Zełenski stwierdził, że Rosjanie kiedy nie odnoszą sukcesów na polu walki, "zaczynają szukać na terytorium Ukrainy broni jądrowej".
- W Ukrainie nie ma broni jądrowej, niestety. Znacie okoliczności i wiecie, dzięki czemu i dzięki komu to się stało (w jaki sposób Ukraina straciła broń jądrową - red.) - oświadczył Zełenski.
Ukraina - Rosja. Zełenski odpiera oskarżania Rosji. "Niebezpiecznie bawią się słowami"
Ukraiński prezydent, który wystąpił w Kijowie na konferencji prasowej z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stoere, ocenił, że wysuwane przez Rosję oskarżenia to element nacisków politycznych w związku z przygotowaniami do kolejnych negocjacji w sprawie porozumienia pokojowego.
- Wydaje mi się, że oni zawsze bardzo niebezpiecznie bawią się słowami o broni jądrowej. Chciałbym, ale reagowały na to inne państwa jądrowe, przede wszystkim USA. Wydaje mi się, że należ im (Rosjanom - red.) przekazać odpowiednie wiadomości - podkreślił ukraiński prezydent.
Wojna w Ukrainie. Rosja wskazuje na Wielka Brytanię i Francję
Wcześniej, we wtorek, rosyjska Służba Wywiadu Zagranicznego (SWR) bez przedstawienia dowodów oskarżyła Wielką Brytanię i Francję o przygotowywanie się do potajemnego dostarczenia Ukrainie części i technologii do produkcji broni jądrowej.
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow twierdził, że jest to rzekomo "potencjalnie niezwykle niebezpieczna informacja" i że zostanie ona "uwzględniona podczas negocjacji" w sprawie zakończenia wojny.
Ukraina otrzymała w 1994 r. od USA, Rosji i Wielkiej Brytanii zapewnienia o poszanowaniu jej granic i suwerenności w zamian za wyzbycie się broni jądrowej, przejętej po upadku ZSRR.
Postanowienia te zawarto w podpisanym 5 grudnia tamtego roku memorandum budapeszteńskim.
