Rosja szuka na Ukrainie broni jądrowej. Zełenski zabrał głos

Artur Pokorski

- Ukraina nie posiada broni jądrowej, której próbuje poszukiwać Rosja - powiedział w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca stwierdził, że "oskarżenia Moskwy w tej sprawie to wynik braku sukcesów na froncie". - Wydaje mi się, że oni zawsze bardzo niebezpiecznie bawią się słowami - dodał.

Mężczyzna wygłasza przemówienie przy mównicy na tle flag Ukrainy i Norwegii, w sali obecni są słuchacze skierowani w stronę prelegenta.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr ZełenskiAndrew KravchenkoEPA

W skrócie

  • Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina nie posiada broni jądrowej.
  • Prezydent Ukrainy określił działania Rosji jako element nacisków politycznych w obliczu rozmów o porozumieniu pokojowym.
  • Rosyjska Służba Wywiadu Zagranicznego zarzuciła Wielkiej Brytanii i Francji przygotowania do potajemnego przekazania Ukrainie technologii jądrowych.
Zełenski stwierdził, że Rosjanie kiedy nie odnoszą sukcesów na polu walki, "zaczynają szukać na terytorium Ukrainy broni jądrowej".

- W Ukrainie nie ma broni jądrowej, niestety. Znacie okoliczności i wiecie, dzięki czemu i dzięki komu to się stało (w jaki sposób Ukraina straciła broń jądrową - red.) - oświadczył Zełenski.

Ukraina - Rosja. Zełenski odpiera oskarżania Rosji. "Niebezpiecznie bawią się słowami"

Ukraiński prezydent, który wystąpił w Kijowie na konferencji prasowej z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stoere, ocenił, że wysuwane przez Rosję oskarżenia to element nacisków politycznych w związku z przygotowaniami do kolejnych negocjacji w sprawie porozumienia pokojowego.

    - Wydaje mi się, że oni zawsze bardzo niebezpiecznie bawią się słowami o broni jądrowej. Chciałbym, ale reagowały na to inne państwa jądrowe, przede wszystkim USA. Wydaje mi się, że należ im (Rosjanom - red.) przekazać odpowiednie wiadomości - podkreślił ukraiński prezydent.

    Wojna w Ukrainie. Rosja wskazuje na Wielka Brytanię i Francję

    Wcześniej, we wtorek, rosyjska Służba Wywiadu Zagranicznego (SWR) bez przedstawienia dowodów oskarżyła Wielką Brytanię i Francję o przygotowywanie się do potajemnego dostarczenia Ukrainie części i technologii do produkcji broni jądrowej.

    Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow twierdził, że jest to rzekomo "potencjalnie niezwykle niebezpieczna informacja" i że zostanie ona "uwzględniona podczas negocjacji" w sprawie zakończenia wojny.

      Ukraina otrzymała w 1994 r. od USA, Rosji i Wielkiej Brytanii zapewnienia o poszanowaniu jej granic i suwerenności w zamian za wyzbycie się broni jądrowej, przejętej po upadku ZSRR.

      Postanowienia te zawarto w podpisanym 5 grudnia tamtego roku memorandum budapeszteńskim.

