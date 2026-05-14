W skrócie Według informacji Reutersa rosyjska rafineria w Permie musi wstrzymać działalność na kilka tygodni w wyniku ostatnich ataków przeprowadzonych przez Ukraińców, co negatywnie wpłynie na rosyjską gospodarkę.

Na początku maja ukraińskie drony uszkodziły rafinerię w Permie, co spowodowało konieczność jej tymczasowego zamknięcia; obiekt należący do firmy Łukoil w 2024 roku produkował 250 tys. baryłek ropy dziennie.

W ostatnim czasie ukraińskie ataki były skierowane w wiele rosyjskich obiektów naftowych i gazowych, a prezydent Wołodymyr Zełenski podał, że od początku roku Rosja straciła na tym co najmniej 7 mld dolarów zysków.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do ataków na rosyjską rafinerię w mieście Perm leżącym ponad 1400 km na wschód od Moskwy doszło na początku maja. Ukraińskie drony doprowadziły do znaczących zniszczeń i pożaru.

Na skutek ukraińskiego uderzenie konieczne było tymczasowe zamknięcie rafinerii należącej do firmy Łukoil. W części obiektu już wcześniej trzeba było wstrzymać pracę, po atakach z 30 kwietnia.

Według źródeł agencji Reutera naprawy w permskiej rafinerii potrwają co najmniej kilka tygodni. W 2024 roku produkowała ona 250 tys. baryłek ropy dziennie. Kilkutygodniowe wstrzymanie prac może więc kosztować rosyjski budżet setki milionów dolarów.

Ukraińcy uderzają w głąb Rosji. Celem infrastruktura naftowa i gazowa

W ostatnich tygodniach Ukraina wielokrotnie atakowała rosyjskie obiekty zajmujące się produkcją ropy naftowej i gazu ziemnego. W środę ukraińskie drony uderzyły w obiekt gazowy w Astrachaniu oraz system rurociągów w Baszkirii.

Celem Ukraińców stały się również rafinerie w Tuapsie, Syzraniu, Nowokujbyszewsku, Niżnym Nowogrodzie, Kiriszy, Jarosławiu, Ufie, Saratowie, Wołgogradzie czy Uchcie. Część z nich musiało w wyniku ataków tymczasowo wstrzymać prace.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował niedawno, że od początku roku Rosja straciła co najmniej 7 mld dolarów zysków na skutek ukraińskich ataków na obiekty sektora naftowego.

Żukowska w ''Gościu Wydarzeń'' o transkrypcji małżeństw jednopłciowych: Premier wyciąga wnioski z sondaży Polsat News Polsat News