Wiosenna ofensywa Rosji okazała się "całkowicie nieskuteczna". Opinię taką wyraził w Radiu NV Jewhen Dykij, weteran wojny w Ukrainie, były dowódca kompanii batalionu Ajdar i dyrektor Narodowego Centrum Badań Antarktycznych.

Jak zauważył, Rosjanie mają obecnie za zadanie zdobycie całego Donbasu i najprawdopodobniej skoncentrują wszystkie siły na tym kierunku. Ma to się stać szybciej niż przewidywana co roku druga z ofensyw, czyli ta jesienna.

- To nie znaczy, że nie będą próbowali wywierać presji latem. Mają tak ścisły rozkaz polityczny, aby naciskać na Donbas, że będą szli bardzo mocno, głównie w kierunku donieckim - mówi.

Wojna w Ukrainie. "Rosjanie do jesieni stracą zdolność bojową"

Dykij podkreślił przy tym, że działania Rosjan nie przyniosą oczekiwanego przez Kreml rezultatu. Jednocześnie Siły Zbrojne Ukrainy mogą wykorzystać tę okazję.

- Do końca lata, w tej ofensywie, całkowicie wykrwawią swoją armię, a jesienią straci ona całkowicie zdolność bojową. A to, co z nią zrobimy dalej, zależy od tego, w jakim stanie będzie nasza armia. Wszystko jest w naszych rękach - powiedział wojskowy.

Ukraina - Rosja. Kijów kontroluje niebo nad okupowanymi terytoriami

W ostatnich dniach Ukraina informowała, że cały obwód ługański znajduje się obecnie pod kontrolą ukraińskich dronów Trzeciego Korpusu Armii. Jak przekazano, operacja mająca na celu przejęcie kontroli nad szlakami logistycznymi w obwodzie ługańskim i wschodniej Słobożańszczyźnie nastąpiła w odpowiedzi na oświadczenie wroga o całkowitym opanowaniu regionu.

"Bojownicy Trzeciego Batalionu Szturmowego Systemów Bezzałogowych zaatakowali logistykę okupantów w tymczasowo zajętym obwodzie ługańskim" - zrelacjonowano. Udało im się dotrzeć do punktu kontrolnego Izwaryne - "ponad 205 km w głąb terytorium kontrolowanego przez wroga". W czasie operacji za cel obrano magazyny broni pancernej oraz amunicji okupanta.

Wojna w Ukrainie, sukcesy Kijowa. Putin może być oszukiwany

Także analitycy DeepState informowali ostatnio o sukcesach wojsk ukraińskich na linii frontu. Według ich danych Federacja Rosyjska straciła co najmniej 46 km2 terytorium w pobliżu Aleksandrowska w obwodzie ługańskim.

Ukraińscy obrońcy odzyskali także kontrolę nad terytorium w pobliżu Nowoseliwki. Siły Kijowa prowadzą również obławy na rosyjskich okupantów w pobliżu innych miejscowości na tym kierunku.

Z kolei analitycy z Instytutu Badań nad Wojną twierdzą, że chociaż armia rosyjska traci impet na froncie, Władimir Putin może nie być świadomy takiego stanu rzeczy. Eksperci przeanalizowali bowiem mapy przekazane prezydentowi przez rosyjskie dowództwo i doszli do wniosku, że nie odpowiadają one rzeczywistości.





