Rosja stawia warunki. "Muszą się znaleźć w porozumieniu pokojowym"

Demilitaryzacja, denazyfikacja, zniesienie sankcji i zrezygnowanie ze ścigania przedstawicieli rosyjskich władz oraz uznanie okupowanych terytoriów za należące do Rosji - to warunki konieczne, by zawrzeć pokój z Ukrainą - stwierdził szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow. Przekazał również, że Rosja nie jest zainteresowana zawieszeniem broni.