W skrócie Według zachodnich ekspertów Władimir Putin może odpowiedzieć na niepowodzenia Rosji zimową ofensywą na Ukrainę.

Rosja boryka się z pogarszającą się sytuacją gospodarczą, spadkiem dochodów z ropy i gazu, deficytem budżetowym oraz szybkim uszczuplaniem rezerw złota.

Problemy z rekrutacją żołnierzy zmusiły władze rosyjskie do poszukiwania ochotników wśród studentów, a eksperci wskazują możliwość kolejnej fali mobilizacji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Zachodni eksperci zwracają uwagę na pogarszającą się sytuację gospodarczą Rosji, problemy z rekrutacją żołnierzy oraz rosnący deficyt budżetowy. Przewidują, że Władimir Putin może przygotowywać wielką zimową ofensywę przeciwko Ukrainie - pisze "New York Post".

Rosja wznowi masowe ataki na Ukrainę? "Putin czeka na zimę"

Maria Snegowa z Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS), uważa, że Kreml prawdopodobnie liczy na to, że uda mu się wykorzystać okres zimowy do zwiększenia presji na Ukrainę.

Według badaczki po nieudanej wiosennej ofensywie Moskwa nie osiągnęła oczekiwanych rezultatów na froncie, dlatego może powrócić do taktyki zmasowanych ataków na infrastrukturę cywilną.

- Putin znów będzie czekał na zimę, by wznowić zakrojone na szeroką skalę ataki i wywołać kryzys humanitarny, w celu wymuszenia ustępstwa w sprawie Donbasu - mówi Snegowa.

Analitycy przypuszczają, że rosyjskie ataki mogą być skierowane nie tylko na system energetyczny, ale także na ukraińską infrastrukturę kolejową i wodną, co może skomplikować logistykę i dostawy.

Spadają przychody z ropy i gazu, kurczą się zapasy złota. Rosja z problemami

W publikacji czytamy, że równolegle z niepowodzeniami w wojnie Kreml zmaga się z pogarszającą się sytuacją gospodarczą. Według danych rosyjskiego ministerstwa finansów deficyt budżetu federalnego w pierwszych pięciu miesiącach tego roku wyniósł 81,4 mld dolarów, czyli prawie dwa razy więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku.

W tym samym czasie wydatki budżetowe wzrosły o 17 proc., a przychody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu spadły o prawie 30 proc.

Przejawem problemów stało się największe od 25 lat uszczuplenie rezerw złota Rosji. Według rosyjskiego banku centralnego tylko w kwietniu zapasy złota zmniejszyły się o 5,7 tony.

- Rezerwy złota Rosji wyczerpują się, na rynku pracy brakuje pracowników, a gospodarka odnotowała poważne straty - wymienia Kateryna Stepanenko z Instytutu Studiów nad Wojną (ISW).

W Rosji brakuje żołnierzy. Kreml próbuje przyciągnąć studentów

Trudności gospodarcze w coraz większym stopniu wpływają również na zdolność Rosji do zasilania armii. Według szacunków ekspertów w maju tempo rekrutacji żołnierzy kontraktowych spadło do około 30 tys. miesięcznie, co jest wynikiem niższym niż miesięczne straty Moskwy na froncie - czytamy.

W związku z tym rosyjskie władze zintensyfikowały działania, by zachęcić studentów do zaciągania się do wojska. Według doniesień mediów młodym ludziom w zamian za podpisanie kontraktu oferuje się świadczenia finansowe, zwolnienie z czesnego i inne bonusy.

Wcześniej Kreml prowadził także rekrutację wśród więźniów, w tym skazanych za poważne przestępstwa - przypomina gazeta.

Putin pod ścianą. Eksperci wymieniają opcje

Analitycy uważają, że pogarszająca się sytuacja gospodarcza i trudności z uzupełnieniem szeregów armii mogą skłonić Kreml do podjęcia niepopularnych decyzji.

Wśród możliwych scenariuszy wymienia się nową falę mobilizacji, cięcia w świadczeniach dla żołnierzy i weteranów, a także zwiększoną kontrolę państwa nad majątkami wielkiego biznesu.

- Wiele z tych problemów w końcu dopadło Putina - mówi Stepanenko.

Zdaniem ekspertów jednoczesne zaostrzenie kryzysu gospodarczego i niepowodzenia na froncie mogą już tej zimy zmusić Kreml do poszukiwania nowych sposobów wywierania presji na Ukrainę.

Źródło: "New York Post", Unian





Gen. dyw. Molenda w "Gościu Wydarzeń": Mamy swoich cyberkomandosów Polsat News