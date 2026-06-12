Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Rosja spowita dymem, atak w dniu święta. Nawet 1200 kilometrów od granicy

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Okupowany Krym, rosyjskie obwody briański oraz samarski, a także oddalona o ponad 1200 kilometrów od granicy z Ukrainą Republika Tatarstanu stały się celem nocnych ataków dronów. W ogniu znalazły się strategiczne przedsiębiorstwa, z których wyrobów korzysta wojsko. W piątek jako święto narodowe obchodzony jest w kraju Dzień Rosji.

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Drony zaatakowały w Rosji
Drony zaatakowały kilka regionów w Rosjiexilenova/X/Google Earthmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W nocy z 11 na 12 czerwca drony zaatakowały Krym, obwody briański i samarski oraz Republikę Tatarstanu, gdzie celem były strategiczne fabryki i przedsiębiorstwa.
  • Na lotnisku wojskowym Saki i w zakładach petrochemicznych w Togliatti oraz Niżniekamsku doszło do eksplozji i pożarów. Władze Niżniekamska odwołały wszystkie wydarzenia publiczne zaplanowane w dniu święta narodowego.
  • W obwodzie briańskim w wyniku ataku zginęły dwie osoby, a 10 zostało rannych. Według rosyjskiego ministerstwa obrony zestrzelono w nocy 231 dronów.
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W nocy z czwartku na piątek Ukraina przeprowadziła ataki dronów na kilka regionów w Rosji, uderzając w przedsiębiorstwa oddalone nawet 1200 kilometrów od granicy. Naloty wymierzone były także w okupowany Krym.

Eksplozje na Krymie. Na lotnisku działała obrona powietrzna

W Symferopolu po zmasowanym ataku w pobliżu lokalnej elektrociepłowni wybuchł pożar. W mieście odnotowano przerwy w dostawie prądu.

Potężne eksplozje słychać było również w okolicy miasta, a także w innych rejonach półwyspu. Pojawiły się doniesienia o działaniach obrony powietrznej i wybuchach w rejonie lotniska wojskowego Saki.

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Drony nad obwodem samarskim. Atak na strategiczny obiekt

Drony trafiły również w zakład petrochemiczny Togliatti Kauchuk w obwodzie samarskim, co wywołało serię eksplozji i doprowadziło do pożaru. Zdjęcia i nagarnia w mediach społecznościowych mają ukazywać drony dalekiego zasięgu lecące nad miastem Togliatti przed atakiem.

Przedsiębiorstwo w obwodzie samarskim jest obiektem strategicznym, ponieważ produkuje kauczuk syntetyczny dla przemysłu oponiarskiego, wyroby gumowe oraz wysokooktanowe dodatki do paliw przeznaczone do sprzętu wojskowego.

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Gęsty dym nad fabryką, 1200 km od granicy. Władze odwołują uroczystości

W nocy drony zaatakowały również inną fabrykę kauczuku syntetycznego - Nizhnekamskneftekhim (NKNK) w Niżniekamsku. W wyniku ataku wybuchł pożar, a nad miastem unosił się gęsty, czarny dym.

Zakład wytwarza ponad 120 rodzajów tworzyw. Zlokalizowany jest w Republice Tatarstanu, ponad 1200 kilometrów od granicy z Ukrainą. Jest jednym z największych tego typu przedsiębiorstw w Europie Wschodniej. Obiekt był już wcześniej celem ataków ze strony Ukrainy, w tym w maju.

Tatarstan ze stolicą w Kazaniu geograficznie leży w Europie Wschodniej. Znajduje się na zachód od Uralu, będącego naturalną granicą między Europą a Azją. Zlokalizowana tam jest, poza zakładem petrochemicznym Nizhnekamskneftekhim, także rafineria ropy naftowej Taneco, należąca do Tatneftu.

Szef regionu Rustam Minnichanow potwierdził atak drona, oświadczając, że trafił on w budynek mieszkalny, raniąc trzy osoby. Przyznał, że zaatakowano również obiekty przemysłowe, ale nie wskazał żadnego konkretnego zakładu. Zapewniał też, że prace produkcyjne nie zostały wstrzymane.

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Z kolei władze miasta Niżniekamsk z powodu zagrożenia atakiem dronów odwołują wszystkie wydarzenia publiczne zaplanowane na piątek - przekazał mer miasta Radmir Bielajew. 12 czerwca jako święto narodowe obchodzony jest w kraju Dzień Rosji.

Rosjanie przyznają w obwodzie briańskim. "Nieodwracalna strata"

Tymczasem według gubernatora Jegora Kowalczuka w wyniku ataku na przygraniczny obwód briański zginęły dwie osoby, a 10 zostało rannych. Rosyjski urzędnik o ostrzał oskarżył Ukrainę.

"Jedną z ofiar śmiertelnych jest dyrektor briańskiego rezerwatu biosfery Las Briański Aleksander Nikitenkow. Profesjonalista, człowiek oddany swojej sprawie. Nieodwracalna strata" - napisał Rosjanin.

Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony Rosja rzekomo zestrzeliła w ciągu nocy 231 ukraińskich dronów.

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