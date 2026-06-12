W skrócie W nocy z 11 na 12 czerwca drony zaatakowały Krym, obwody briański i samarski oraz Republikę Tatarstanu, gdzie celem były strategiczne fabryki i przedsiębiorstwa.

Na lotnisku wojskowym Saki i w zakładach petrochemicznych w Togliatti oraz Niżniekamsku doszło do eksplozji i pożarów. Władze Niżniekamska odwołały wszystkie wydarzenia publiczne zaplanowane w dniu święta narodowego.

W obwodzie briańskim w wyniku ataku zginęły dwie osoby, a 10 zostało rannych. Według rosyjskiego ministerstwa obrony zestrzelono w nocy 231 dronów.

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W nocy z czwartku na piątek Ukraina przeprowadziła ataki dronów na kilka regionów w Rosji, uderzając w przedsiębiorstwa oddalone nawet 1200 kilometrów od granicy. Naloty wymierzone były także w okupowany Krym.

Eksplozje na Krymie. Na lotnisku działała obrona powietrzna

W Symferopolu po zmasowanym ataku w pobliżu lokalnej elektrociepłowni wybuchł pożar. W mieście odnotowano przerwy w dostawie prądu.

Potężne eksplozje słychać było również w okolicy miasta, a także w innych rejonach półwyspu. Pojawiły się doniesienia o działaniach obrony powietrznej i wybuchach w rejonie lotniska wojskowego Saki.

Drony nad obwodem samarskim. Atak na strategiczny obiekt

Drony trafiły również w zakład petrochemiczny Togliatti Kauchuk w obwodzie samarskim, co wywołało serię eksplozji i doprowadziło do pożaru. Zdjęcia i nagarnia w mediach społecznościowych mają ukazywać drony dalekiego zasięgu lecące nad miastem Togliatti przed atakiem.

Przedsiębiorstwo w obwodzie samarskim jest obiektem strategicznym, ponieważ produkuje kauczuk syntetyczny dla przemysłu oponiarskiego, wyroby gumowe oraz wysokooktanowe dodatki do paliw przeznaczone do sprzętu wojskowego.

Gęsty dym nad fabryką, 1200 km od granicy. Władze odwołują uroczystości

W nocy drony zaatakowały również inną fabrykę kauczuku syntetycznego - Nizhnekamskneftekhim (NKNK) w Niżniekamsku. W wyniku ataku wybuchł pożar, a nad miastem unosił się gęsty, czarny dym.

Zakład wytwarza ponad 120 rodzajów tworzyw. Zlokalizowany jest w Republice Tatarstanu, ponad 1200 kilometrów od granicy z Ukrainą. Jest jednym z największych tego typu przedsiębiorstw w Europie Wschodniej. Obiekt był już wcześniej celem ataków ze strony Ukrainy, w tym w maju.

Tatarstan ze stolicą w Kazaniu geograficznie leży w Europie Wschodniej. Znajduje się na zachód od Uralu, będącego naturalną granicą między Europą a Azją. Zlokalizowana tam jest, poza zakładem petrochemicznym Nizhnekamskneftekhim, także rafineria ropy naftowej Taneco, należąca do Tatneftu.

Szef regionu Rustam Minnichanow potwierdził atak drona, oświadczając, że trafił on w budynek mieszkalny, raniąc trzy osoby. Przyznał, że zaatakowano również obiekty przemysłowe, ale nie wskazał żadnego konkretnego zakładu. Zapewniał też, że prace produkcyjne nie zostały wstrzymane.

Z kolei władze miasta Niżniekamsk z powodu zagrożenia atakiem dronów odwołują wszystkie wydarzenia publiczne zaplanowane na piątek - przekazał mer miasta Radmir Bielajew. 12 czerwca jako święto narodowe obchodzony jest w kraju Dzień Rosji.

Rosjanie przyznają w obwodzie briańskim. "Nieodwracalna strata"

Tymczasem według gubernatora Jegora Kowalczuka w wyniku ataku na przygraniczny obwód briański zginęły dwie osoby, a 10 zostało rannych. Rosyjski urzędnik o ostrzał oskarżył Ukrainę.

"Jedną z ofiar śmiertelnych jest dyrektor briańskiego rezerwatu biosfery Las Briański Aleksander Nikitenkow. Profesjonalista, człowiek oddany swojej sprawie. Nieodwracalna strata" - napisał Rosjanin.

Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony Rosja rzekomo zestrzeliła w ciągu nocy 231 ukraińskich dronów.





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