Wcześniej natomiast Donald Trump zapowiedział wysłanie swojego specjalnego wysłannika do Moskwy, by rozmawiać o wojnie w Ukrainie.

Z kolei 74 proc. respondentów stwierdziło, że istnieje prawdopodobieństwo na to, iż Rosjanie dokonają inwazji poza Ukrainą również na inne kraje. Natomiast tylko 18 proc. badanych było zdania, że USA nie powinny w jakimkolwiek stopniu wspierać Ukrainy w walce z Rosją .

Podczas ostatniego spotkania z mediami Donald Trump ujawnił, że Steve Witkoff - specjalny wysłannik Białego Domu - uda się do Moskwy "w środę lub czwartek". - Chcą się z nim zobaczyć . Poprosili o spotkanie, więc zobaczymy, co z tego wyniknie - powiedział przywódca USA na lotnisku Lehigh Valley w Pensylwanii .

Zapytany natomiast wcześniej o to, co się stanie, jeśli do piątku - wyznaczonej przez niego daty ultimatum - Rosja nie zgodzi się na zawieszenie broni, prezydent odparł, że "będą sankcje".