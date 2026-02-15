Wojna w Ukrainie
Rosja sieje zniszczenie na Ukrainie. Drony uderzyły w strategiczne obiekty

Co najmniej dwie osoby zginęły, a dziesięć - w tym dziecko - zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów Ukrainy w ciągu ostatniej doby. Jak informują ukraińskie władze, celem ataków była przede wszystkim infrastruktura krytyczna oraz obiekty cywilne.

Zniszczony budynek z wybitymi oknami i śladami ognia po lewej stronie, po prawej dwóch strażaków walczących z ogromnym pożarem. Żar i płomienie dominują w kadrze, podkreślając intensywność akcji ratowniczej.
Wojna na Ukrainie. Rosjanie uderzyli w OdessęOleksiej KulebaTwitter

W skrócie

  • W ciągu ostatniej doby w rosyjskich ostrzałach Ukrainy zginęły co najmniej dwie osoby, a dziesięć zostało rannych, w tym dziecko.
  • Rosjanie zaatakowali infrastrukturę krytyczną oraz obiekty cywilne w obwodach chersońskim, dniepropietrowskim, zaporoskim i w Odessie.
  • Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 55 z 83 dronów użytych przez Rosję, jednak uszkodzenia dotknęły infrastrukturę transportową, budynki mieszkalne i wodociągi.
W częściowo okupowanym obwodzie chersońskim Rosjanie ostrzelali łącznie 21 miejscowości, wykorzystując drony, lotnictwo i artylerię. Zniszczeniom uległy domy mieszkalne, uliczne punkty grzewcze, samochody prywatne oraz gazociąg.

O dwóch ofiarach śmiertelnych poinformował szef wojskowej administracji obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin. "Przez rosyjską agresję zginęły dwie osoby; kolejne pięć zostało rannych" - przekazał.

    Kolejne ataki odnotowano w obwodzie dniepropietrowskim, gdzie - po ponad dziesięciu ostrzałach - ranne zostały kolejne dwie osoby: 13-letnia dziewczynka i 40-letni mężczyzna.

    Trzy osoby ucierpiały także w wyniku nocnego ataku dronów na Zaporoże. Jak poinformował szef tamtejszej administracji wojskowej Iwan Fedorow, uszkodzony został prywatny dom, w którym wybuchł pożar. "Trzy osoby zostały ranne: 75-letni mężczyzna oraz 73-letnia i 55-letnia kobieta. Udzielono im wszelkiej niezbędnej pomocy medycznej" - oznajmił.

    Wojna na Ukrainie. Zmasowany atak Rosjan na Odessę

    Wyjątkowo trudna sytuacja panowała również w Odessie. Alarm powietrzny trwał tam niemal całą noc z soboty na niedzielę. Według lokalnych władz wróg celował w obiekty wojskowe i cywilne.

    Jak podała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, w wyniku nalotów uszkodzona została infrastruktura kolejowa, doszło do pożarów, a fala uderzeniowa wybiła szyby w budynkach mieszkalnych i placówkach oświatowych.

    Zniszczone tory kolejowe z dużym kraterem w ziemi pomiędzy szynami, wokół rozproszone fragmenty drewna i metalu, tory wyraźnie przerwane na skutek silnego wybuchu.
    Atak Rosjan na OdessęOleksiej KulebaTwitter

    Ratownicy gasili także pożar zbiornika paliwa, z którego wyciekły i zapaliły się produkty ropopochodne. W akcji brało udział ponad 100 strażaków. "Na szczęście nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych" - przekazały służby.

    Szef odeskiej administracji wojskowej Ołeh Kiper poinformował, że większość rosyjskich dronów została zestrzelona przez obronę przeciwlotniczą, jednak w wyniku trafień i spadających odłamków doszło do uszkodzeń infrastruktury cywilnej i transportowej, w tym budynków administracyjnych dworca kolejowego.

    Z kolei firma Infoxvodokanal przekazała, że z powodu awaryjnej przerwy w dostawie prądu część mieszkańców Odessy została czasowo pozbawiona dostępu do wody. Jak poddaje UNIAN, nie sprecyzowano jednak, czy miało to bezpośredni związek z nocnym atakiem.

      Nocny atak na terenie Ukrainy. Rosja użyła 83 dronów

      Ukraińskie Siły Powietrzne podały, że minionej nocy Rosja użyła 83 dronów uderzeniowych. Obrona powietrzna zniszczyła 55 z nich, jednak w 12 miejscach doszło do trafień, a w trzech kolejnych spadły odłamki zestrzelonych maszyn.

      Jak przypomina agencja UNIAN, rosyjskie wojska od kilku dni regularnie atakują Odessę i południowe regiony Ukrainy. W ostatnich dniach w nalotach ginęli cywile, a zniszczenia obejmowały budynki mieszkalne, porty oraz zaplecze logistyczne.

      Ukraińskie władze podkreślają, że celem tych działań nie są obiekty wojskowe, lecz próba sparaliżowania gospodarki i infrastruktury kraju.

