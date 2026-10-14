Rosja sieje spustoszenie, trwa ostrzał. "Ataki przez cały dzień"

W skrócie Według Wołodymyra Zełenskiego środowy atak na Ukrainę jest "jednym z największych" pod względem skali. Rosyjskie drony i rakiety uderzyły głównie w obiekty energetyczne Kijowa.

W wyniku ataków w Łucku zginęło co najmniej sześć osób, 10 zostało rannych, a ratownicy nadal prowadzą akcję poszukiwawczą.

Rosyjski atak na Równe spowodował obrażenia co najmniej ośmiu osób i uszkodzenia budynków mieszkalnych oraz samochodów.

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Serwis RBC-Ukraina poinformował, że środowy atak Rosji, otwiera się w nowym oknie na Ukrainę jest "jednym z najbardziej zmasowanych". Kreml stara się bowiem wykorzystać problemy Kijowa z działaniem systemu Starlink, otwiera się w nowym oknie.

Do ataków doszło podczas wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Londynie. Prezydent Ukrainy poinformował, że szczegółowo zrelacjonował uderzenia premierowi Wielkiej Brytanii, otwiera się w nowym oknie Andy'emu Burnhamowi. Jak podkreślił, "fale ataków dronów trwają przez cały dzień".

Wojna w Ukrainie. Rosja prowadzi zmasowany atak. "Jeden z największych"

Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że w ciągu nocy Rosja wystrzeliła 124 drony, a w ciągu dnia kolejne 145. Z ich pomocą Moskwa, otwiera się w nowym oknie stara się uderzyć w ukraińską infrastrukturę energetyczną, logistyczną i kolejową.

- Pod względem skali jest to jeden z największych ataków. Oczywiste jest, że Rosjanie próbują wykorzystać problemy z działaniem sieci Starlink w Ukrainie, ponieważ właśnie od tego połączenia w znacznym stopniu zależy działanie dronów przechwytujących - powiedział Zełenski.

Dodajmy, że według danych ukraińskich Sił Zbrojnych podczas nocnego ataku, oprócz dronów, Rosjanie wystrzelili również 39 rakiet balistycznych.

Kreml, otwiera się w nowym oknie zaatakował w szczególności obiekty energetyczne w Kijowie, otwiera się w nowym oknie. Uderzenia zanotowano w pobliżu wszystkich trzech stołecznych elektrociepłowni.

Ukraina. Rosjanie uderzyli w Łuck. Zginęło co najmniej sześć osób

Ataki dotknęły jednak nie tylko stolicę Ukrainy, ale także oddalony o około 90 kilometrów od granicy z Polską, otwiera się w nowym oknie Łuck.

"Znaleziono ciało kolejnej zabitej osoby. Obecnie liczba ofiar śmiertelnych wynosi już sześć: pięć osób znaleziono podczas rozbierania gruzów w hurtowni, a jedna osoba zmarła w szpitalu" - przekazał przedstawiciel wołyńskiej obwodowej administracji Roman Romaniuk w komunikacie na Facebooku.

Romaniuk dodał, że w obiekcie handlowym rannych zostało 10 osób. Wcześniej policja obwodu wołyńskiego informowała o czterech ofiarach śmiertelnych w tym miejscu. W wyniku spadających odłamków uszkodzony został również pobliski blok mieszkalny, gdzie bilans pozostaje bez zmian - obrażenia odniosły dwie osoby, w tym dziecko.

Według komunikatu przedstawiciela władz obwodowych, na miejscu uderzenia trwa akcja ratunkowo-poszukiwawcza, rozbiór zniszczonych konstrukcji oraz usuwanie skutków ataku.

Rosyjski atak na Równe. Rannych zostało co najmniej osiem osób

W środę policja z Ukrainy poinformowała ponadto o skutkach porannego rosyjskiego ataku na Równe. W uderzeniu w zasoby mieszkalne ucierpiało co najmniej osiem osób.

"Do szpitala przewieziono ośmiu rannych, w tym 14-letniego chłopca. Czterech z nich hospitalizowano" - podała policja, dodając, że uszkodzone zostały budynki mieszkalne, pomieszczenie gospodarcze oraz dziewięć samochodów.

To kolejny atak na Równe w ostatnich dniach. We wtorek w wyniku rosyjskiego ostrzału miasta rannych zostało 14 osób, a uszkodzeniom uległ budynek jednej z placówek edukacyjnych.

Równe jest celem rosyjskich ataków rzadziej niż regiony przyfrontowe, jednak od początku inwazji miasto i obwód rówieński były wielokrotnie celem uderzeń. Do najtragiczniejszego dochodziło tam w marcu 2022 roku, gdy w wyniku uderzenia w wieżę telewizyjną zginęło 21 osób.



